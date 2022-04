Por onde anda Vitor Bourguignon, vencedor do ‘MasterChef Brasil: A Revanche’

Vitor Bourguignon é um dos nomes mais marcantes do “MasterChef Brasil”. Formado em direito, o curitibano deixou tudo para trás para viver o sonho de se tornar um grande chef e viu no reality show da Band a oportunidade perfeita.

A estreia de Bourguignon aconteceu na quarta temporada do programa semanal, que foi exibida em 2016. Mas, mesmo cheio de talentos, sua participação foi complexa e cheia de obstáculos, fazendo com que ele fosse eliminado da competição gastronômica.

Na época, Vitor Bourguignon cortou o dedo durante um desafio e acabou levando alguns pontos, o que acabou dificultando suas habilidades na cozinha.

Vitor Bourguignon supera azar da 4ª temporada e vence o "MasterChef brasil: A Revanche" (Carlos Reis/Band)

LEIA TAMBÉM: Mansão de Arthur Aguiar comprova que ida ao ‘BBB 22′ não foi por causa do prêmio

“Era um desejo muito grande participar do ‘MasterChef’. Sempre fui fã do programa e gostei de cozinhar. Cada etapa que eu passava já era uma vitória. As coisas foram acontecendo e, a partir de então, tudo foi melhor do que eu poderia sonhar”, contou ele em uma entrevista ao site da Band.

Após ser eliminado, Vitor voltou ao reality show da Band, na versão “A Revanche”, onde acabou se tornando o grande campeão e, aos 31 anos, ele tornou-se, além de um importante chef, dono de três restaurantes em Curitiba, sendo uma hamburgueria, uma casa de carnes e um restaurante de estrogonofe. Antes disso, ele trabalhou com a ex-jurada do “MasterChef Brasil” Paola Carosella.

Hoje, mesmo fora da competição gastronômica, Vitor Bourguignon segue acompanhando o reality que mudou sua vida e revela que tinha um cozinheiro preferido na oitava temporada: “Eu estava torcendo para o Eduardo Prado. Acabou não dando certo, mas tudo bem, a Isabella mereceu e o troféu”.

Em 2022, o reality show “MasterChef Brasil” contará com duas edições. A primeira será com competidores amadores, já a segunda reunirá cozinheiros profissionais. Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem como jurados e Ana Paula Padrão será a apresentadora.

LEIA TAMBÉM: Jurados surgem em situações inusitadas em chamada inédita do ‘MasterChef Brasil’