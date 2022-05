Rafael Gomes, do ‘MasterChef Profissionais’, deixou Paris para investir no Brasil

Em 2018, Rafael Gomes participou do “MasterChef Profissionais” e foi o campeão da temporada, levando o troféu e o prêmio de R$ 200 mil. No entanto, o chef revelou que, em quatro anos, perdeu boa parte do valor.

Em entrevista ao site da Band, o ex-participante do reality show gastronômico revelou que investiu em um restaurante de um amigo que não deu certo e acabou ficando com o prejuízo: “Usei uma parte do dinheiro para abrir um restaurante de poke que não deu muito certo. Eu era sócio investidor. A gente fechou e eu recomecei”, afirmou ele.

Além disso, Rafael Gomes investiu uma outra quantia do prêmio do “MasterChef Brasil” em um terreno na região serrana do Rio de Janeiro, onde pretende morar.

Conhecido no meio gastronômico, Rafael mudou-se de Paris para viver no Brasil, onde abriu uma unidade do Itacoa de Paris, localizada no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ele também investiu em uma rede de fast food chamada Porquinho, mostrando que mesmo após um período difícil as coisas podem melhorar.

Segundo o chef, participar do “MasterChef Profissionais” não atrapalhou a sua carreira na cozinha, mesmo tendo que se afastar durante o período das gravações: “O meu único objetivo era completar aquela missão. Bateu saudade e preocupação com o restaurante, mas isso, em nenhum momento, interferiu no meu emocional”.

Na época, Rafael estava há 16 anos fora do Brasil e enxergou no programa uma oportunidade de ser visto pelos brasileiros como um chef renomado: “Eu pensei, acho que é uma boa oportunidade de mostrar o meu trabalho para os brasileiros. Em Paris tem muitos turistas e eram poucos clientes brasileiros no meu restaurante”.

Em 2022, o reality show “MasterChef Brasil” contará com duas edições. A primeira será com competidores amadores, já a segunda reunirá cozinheiros profissionais. Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem como jurados e Ana Paula Padrão será a apresentadora.

