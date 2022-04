Jurados surgem em situações inusitadas em chamada inédita do ‘MasterChef Brasil’

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem como jurados do “MasterChef Brasil”, que neste ano terá duas versões: profissionais e amadores. Mas, antes da estreia, a Band está preparando o público com vídeos inéditos.

De maneira inusitada, o chef e jurado Erick Jacquin abandonou as panelas para costurar o logo do reality show gastronômico no famoso avental, que é dado aos participantes. No vídeo, o francês avisa: “O MasterChef precisa saber desenhar ideias, alinhavar experiências, colocar paixão em tudo o que faz. E costurar os sonhos”.

Em sua segunda temporada como jurada, Helena Rizzo aparece no teaser pintando uma tela em branco com o logo do “MasterChef Brasil”. Segundo a chef, o programa da Band inspira cores, texturas e sabores: “Para criar sensações que não terminam junto com o prato. A arte busca a eternidade, e a comida o agora”.

Já o radical Henrique Fogaça optou em tatuar o logo do “MasterChef Brasil” na cabeça. Na nova chamada, o chef, que tem praticamente o corpo todo tatuado, não fez algo definitivo, então, com um banho, é possível retirar o logo.

Com a ida de Fausto Silva para a emissora do Morumbi, em São Paulo, o estúdio onde o reality show gastronômico era gravado está ocupado e agora a equipe do MasterChef está de casa nova.

Nos próximos anos, pelo menos, o programa deve ser gravado no complexo Vera Cruz, que fica localizado em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A Band alugou o espaço por três anos e as gravações já começaram.

Se todas as edições forem confirmadas, a franquia vai estrear a 9ª temporada da competição amadora e a quarta edição com cozinheiros profissionais e, há ainda uma ideia de colocar no ar uma 2ª temporada do “MasterChef Júnior”.

O reality show “Masterchef Brasil” é uma parceria da Band e Endemol Shine Brasil e seguirá com sua exibição nas noites de terça-feira. No entanto, no ano passado, um boato de que o programa seria diário ganhou força, após o chef Henrique Fogaça falar, ao podcast PodPah, que a Band estaria pensando em mudar o formato.

Ainda não há data definida para a estreia do “MasterChef Brasil” em 2022.

