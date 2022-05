“Que a força esteja com você”: Relembre as frases mais marcantes de Star Wars

Você sabia que uma das frases mais conhecidas de Star Wars não foi dita pelo mestre jedi Yoda? Hoje, 4 de maio, é comemorado o Dia de Star Wars, ou “Star Wars Day”. A data ficou conhecida pelos fãs após a relação com uma das frases mais conhecidas da saga: “Maybe the force be with you”, em tradução livre para o português quer dizer “Que a força esteja com você”.

O universo criado por George Lucas e que estreou em 1977 nos cinemas trouxe uma revolução cultural na indústria cultural. Como hoje é um dia para celebrar, preparamos para os fãs uma seleção com as frases mais célebres da saga. Confira!

1. “Faça ou não faça. Não há tentativa” – Yoda

“Do or do not. There is no try” - Esta é sem dúvida uma das falas mais populares dos filmes, direto do próprio mestre Jedi. Você pode usá-la quando alguém precisa de um pouco de amor duro.

2. “Seu foco determina sua realidade.” – Qui-Gon Jinn

“Your focus determines your reality” - As palavras de outro mestre Jedi lembram você de assumir o controle de seu destino.

3. “Na minha experiência, não existe sorte.” - Obi wan Kenobi

“In my experience, there is no such thing as luck” - Um dos Jedis mais poderosos lembra que o trabalho duro compensa, mas ficar sentado esperando o acaso não.

4. “Seus olhos podem enganá-lo. Não confie neles.” - Obi wan Kenobi

“Your eyes can deceive you. Don’t trust them” - Outro ditado de Obi-Wan que diz para você seguir seu instinto.

5. “Acho sua falta de fé perturbadora.” – Darth Vader

“I find your lack of faith disturbing” - Mesmo sendo o principal vilão da franquia, ele ainda nos ensinou a não duvidar de nós mesmos.

6. “O maior professor é o fracasso.” – Yoda

“The greatest teacher, failure is” - É uma lição simples – aprendemos com nossos erros.

7. “O medo é o caminho para o lado escuro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento.” – Yoda

“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering” - Yoda nos mostrou o poder do medo, como ele nos afeta e como pode impactar as pessoas ao nosso redor.

8. “Nunca me diga as probabilidades!” - Han Solo

“Never tell me the odds!” - Use isso sempre que alguém lhe disser que algo não pode ser feito.

9. “Alguém tem que salvar nossas peles.” - Princesa Léia

“Someone has to save our skins” - A heroína tomou as rédeas de seu próprio resgate e nos lembrou que, às vezes, você precisa assumir o controle de sua própria vida.

10. “Que a força esteja com você.” – General Jan Dodonna

“May the force be with you” - Por último, mas não menos importante, você pode usar esta famosa citação para desejar boa sorte a alguém.