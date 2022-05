‘Obi-Wan Kenobi’: Disney libera trailer final da série. Veja os detalhes aqui!

Em pleno Star Wars Day, a Disney Plus resolve divulgar um novo trailer da série ‘Obi-Wan Kenobi’, que estreia dia 25 de maio no catálogo do streaming. Tudo indica que este é o trailer final antes da estreia. Então, veja abaixo!

No começo de março, foi lançado um primeiro trailer da série que, além de trazer Ewan McGregor ao papel icônico do mestre jedi Obi-Wan Kenobi, também voltará com o ator Hayden Christensen interpretando Anakin Skywalker. Os dois re reúnem 17 anos após o último filme.

A trama da série se passa 10 anos após os dramáticos eventos de ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’ e revisita Obi-Wan Kenobi uma década depois de enfrentar sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, que se voltou para o lado sombrio como o maligno Lorde Sith. Darth Vader.

No trailer, vemos Darth Vader iniciando uma caçada por Obi-Wan Kenobi. Além disso, também temos um primeiro vislumbre do jovem Luke Skywalker e de seu tio.

Além de Ewan, como Obi-Wan, e Hayden, como Anakin/Darth Vader, outros atores de unem ao elenco: Joel Edgerton, como Tio Owen, e Bonnie Piesse, como Beru Whitesun Lars, esposa de Owen e tia de Luke. Rupert Friend interpreta o Grande Inquisidor, que já fez aparições na série animada de ‘Star Wars The Clone Wars and Rebels’, enquanto Indira Varma interpreta uma oficial imperial.

Obi-Wan Kenobi vai estrear na sexta-feira, 27 de maio, com os dois primeiros episódios sendo liberados ao mesmo tempo. Depois, os demais episódios serão liberados semanalmente.