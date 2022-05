Celebre o Star Wars Day vendo essas produções no streaming

Hoje, 4 de maio, é comemorado o Dia de Star Wars, ou “Star Wars Day”. A data ficou conhecida pelos fãs após a relação com uma das frases mais conhecidas da saga: “Maybe the force be with you”, em tradução livre para o português quer dizer “Que a força esteja com você”.

Então, para homenagear esse universo do cinema que arrasta milhares de fãs em décadas para os cinemas, nada mais justo do que prepararmos uma listinha com as produções de Star Wars disponíveis no streaming.

Como se sabe, a Walt Disney Company é a empresa-mãe da Lucasfilm, por isso, todas as produções do universo de Star Wars estão ou serão disponibilizadas apenas através da Disney Plus.

A maior estreia do ano

Uma das grandes esperas deste mês ainda não estreou no streaming, mas promete ser uma das produções mais esperadas entre os fãs de Star Wars. A série Obi-Wan Kenobi entra no catálogo da Disney Plus em 27 de maio.

A trama se passa 10 anos após os dramáticos eventos de ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’. A série limitada, estrelada por Ewan McGregor e Hayden Christensen, revisita Obi-Wan Kenobi uma década depois de enfrentar sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, que se voltou para o lado sombrio como o maligno Lorde Sith. Darth Vader.

Recém-chegado na Disney Plus

‘Galeria Disney: O Livro de Boba Fett’ estreou nesta quarta-feira, 4, e explora a história dos bastidores do retorno do lendário caçador de recompensas a Tatooine com o mercenário Fennec Shand buscando reivindicar o território que já foi administrado por Jabba the Hutt. Neste novo especial, cineastas, elenco e equipe revelam imagens nunca antes vistas, tecnologia inovadora e os efeitos práticos que deram vida a tudo.

Agora, vamos à listinha do que está disponível no catálogo da Disney Plus.

Filmes

‘Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança’

‘Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca’

‘Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi’

‘Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma’

‘Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones’

‘Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith’

‘Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força’

‘Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi’’Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker’

‘Rogue One: Uma História Star Wars’

‘Solo: Uma História Star Wars’

Séries live-action

‘O Livro de Boba Fett’

‘The Mandalorian’

Séries Animadas

Guerra nas Estrelas: O Lote Ruim

Guerra nas Estrelas: Blips

Guerra nas Estrelas a guerra dos Clones

Star Wars Forças do Destino

Rebeldes de Guerra nas Estrelas

Shorts Star Wars Rebels

Resistência de Guerra nas Estrelas

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Clash of the Skywalkers

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Duelo dos Skywalkers

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Escape from the Jedi Temple

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Corrida pelos Holocrons

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles - Ataque a Coruscant

LEGO Star Wars: Contos de Droids

LEGO Star Wars: As Aventuras do Freemaker

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Shorts

LEGO Star Wars: All Stars

LEGO Star Wars: Shorts All-Stars

LEGO Star Wars: A Resistência Ressurge

Documentários e bastidores

Empire of Dreams: A história da trilogia Star Wars

Sob o capacete - o legado de Boba Fett

Mais do que robôs

Star Wars: Flythroughs de veículos

Guerra nas Estrelas: Biomas

Guerra nas Estrelas: Galáxia dos Sons