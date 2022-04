Com pôsteres de Allison e Klaus, ‘The Umbrella Academy’ revela novos personagens e pistas do que virá pela frente (Reprodução/Instagram/Netflix)

O lançamento da terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ está cada vez mais próximo. E com a aproximação da tão aguardada data para os fãs da série de super-heróis da Netflix, a produção tem entregado mensagens subliminares nas redes sociais oficiais da trama, criando teorias na mente da audiência.

Nesta terça-feira (19) e sexta-feira (22), a página de ‘The Umbrella Academy’ entregou mais pôsteres dos personagens para a alegria dos fãs. As imagens promocionais têm sido lançadas aos poucos pelas redes sociais, conforme a data de estreia se aproxima. Desta vez, recebemos as estampas dos irmãos Número 4 e Número 3 – Klaus e Allison – que fazem parte do elenco original da trama.

Algumas das legendas de outras imagens promocionais da série levantaram teorias a respeito do que viria pela frente. No registro de Klaus, a legenda entrega aquilo que já conhecemos do personagem: “Klaus Hargreeves. Ele vê pessoas mortas.”

Na legenda da foto de Alison diz o seguinte: “Eu ouvi um rumor de que Allison Hargreeves fará o que for preciso”. Apesar de fazer uma alusão a poder da personagem, o que exatamente terá de ser feito pela personagem? Teremos a resposta apenas em junho.

Irmãos Número 3 e 4 da ‘Sparrow Academy’

Com as numerações de Klaus e Allison, dois novos personagens foram apresentados. Diferente da dupla que já conhecemos da ‘Academia do Guarda-chuva’, dois novos irmãos surgiram nos pôsteres. Alphonso – Número 4 – e Fei – Número 3 – da ‘Sparrow Academy’ ganharam imagens promocionais.

Veja mais: Novos pôsteres de ‘The Umbrella Academy’ são lançados: Detalhes que você pode ter perdido

Junto das fotos, estão as legendas misteriosas que podem nos entregar mais pistas do que está por vir. Com uma aparência intimidadora, Alphonso aparece em pose estática na postagem com a seguinte legenda: “Alphonso Hargreeves. Você acha que ele parece mal? Você deveria ver seu oponente.”

Já na divulgação de Fei, a personagem aparenta ser barra pesada, usando óculos escuros, além de diversas cicatrizes no rosto. “Não há nada mais poderoso do que um pardal e seus corvos”, diz a legenda.

A série chegará na Netflix dia 22 de junho de 2022, então já anota aí para não esquecer!