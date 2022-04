Novos pôsteres de The Umbrella Academy são lançados: Detalhes que você pode ter perdido. (Reprodução/Instagram)

Já às portas, o cenário de ‘The Umbrella Academy’ irá abranger os mais novos superpoderosos da Academia dos Pardais, também conhecida como ‘Sparrow Academy’. Com o lançamento de tua terceira temporada para o dia 22 de junho de 2022, a série promete trazer embates memoráveis, além de explorar novos personagens introduzidos.

Nesta semana, a página oficial de ‘The Umbrella Academy’ soltou mais novos pôsteres da série, contendo detalhes que talvez digam alguma mensagem subliminar. Após apresentarem a transição de Vanya para Viktor Hargreeves – mudança de gênero do personagem –, a produção continua entregando novos elementos que serão inseridos.

Ao divulgar o cubo misterioso chamado Christopher, a legenda da postagem diz: “Não subestime o poder de um cubo de psykrônio indutor de pavor existencial”. Ao que tudo indica, o cubo será um elemento surpresa que trará arcos de tirar o fôlego, tanto quanto outros personagens.

Detalhes que você pode ter perdido

Com a revelação das irmãs Jayme e Sloane da ‘Sparrow Academy’, a dupla deixará o mundo de seus adversários invertido e fará com que eles desejem distância. Pode-se imaginar previamente o quão poderosas as irmãs serão.

Divulgado o pôster do queridinho irmão Número Cinco, mais conhecido como Five, o personagem continuará dando seu melhor para evitar o Apocalipse, como diz a legenda.

“Como assim outro Apocalipse? Já não tinham detido o fim do mundo antes?” É de se pensar...

Com uma postagem misteriosa dizendo “Essa publicação foi removida de sua tela”, teremos mais outro elemento surpresa. A legenda indica que há um “parente não encontrado”. Quem será esse integrante da família Hargreeves?

A segunda fase de ‘The Umbrella Academy’ deixou em aberto o desfecho de Lila Pitts (Ritu Arya), sendo que a personagem desapareceu no passado, optando por fugir ao final. Será que teremos a personagem de volta nesta nova fase?

Faltando dois meses para ser lançada, ‘The Umbrella Academy’ já conta com diversas teorias do que vem pela frente. E você? Já tem alguma ideia do que esperar da trama?