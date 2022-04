Esta é a história que inspirou a sitcom da Netflix ‘A Sogra que te Pariu’

A Netflix liberou a primeira temporada de sua primeira sitcom brasileira, “A Sogra que te Pariu”, na última quarta-feira (13). Protagonizada por Rodrigo Sant’Anna, a série já está entre as mais assistidas da plataforma.

A primeira temporada conta com 10 episódios, de 25 minutos cada. A produção conta uma história que começa no início da pandemia de covid-19, quando Dona Isadir (Sant’Anna) decide permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para fazer a Dona Isadir, Rodrigo Sant’Anna se inspirou na própria mãe - tal qual faz com outros personagens, baseados em pessoas de sua convivência.

“Durante o isolamento social, ela veio morar comigo e com o meu marido (o roteirista Junior Figueiredo), e ainda trouxe a minha avó de quebra. Todo dia ele tinha algo para reclamar, seja por ela ter atrapalhado o home office dele ou por ter pego alguma coisa e colocado em outro lugar. Essas situações da rotina me inspiraram”, contou o ator ao portal Folha de Pernambuco.

Apesar de ser a “fonte principal”, Rodrigo também afirma que a Dona Isadir tem um pouco de cada mulher de sua convivência.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

