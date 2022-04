Com ator de ‘Sex Education’, novo terror da Netflix explora consequências de jogo amaldiçoado

Como fugir das consequências de um jogo eletrônico amaldiçoado? Essa resposta poderia salvar as vidas dos personagens de “Escolha ou Morra”, novo filme de terror da Netflix.

A plataforma de streaming disponibilizou o longa na última sexta-feira (15). A premissa pode até lembrar histórias como “Jumanji”, mas certamente o clima de suspense e pânico faz com que “Escolha ou Morra” acabe se tornando uma alternativa para fãs de filmes como “Jogos Mortais”.

“Atrás de um prêmio em dinheiro não resgatado, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror”, aponta a sinopse.

Os protagonistas, Kayla e Isaac, são interpretados por Iola Evans (”The 100″) e Asa Butterfield (”Sex Education”), respectivamente. Mas certamente a principal surpresa é a presença do ator Robert Englund, conhecido por interpretar o personagem Freddy Krueger.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

