Entenda por que Jane Foster é a nova super-heroína de ‘Thor: Amor e Trovão’

Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, apareceu pela primeira vez no DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) no filme ‘Thor’, de 2011, e agora, 10 anos depois, a personagem estreia no cinema vivendo o desafio de ser uma super-heroína. ‘Thor: Amor e Trovão’ estreia nos cinemas brasileiros em 7 de julho.

No teaser divulgado nesta semana de ‘Thor: Amor e Trovão’, uma das cenas finais é justamente a chegada de Jane Foster como a Poderosa Thor. Mas, de onde nasceu essa heroína? Nós te explicamos! Continue lendo.

O quarto filme da série ‘Thor’ é dirigido por Taika Waititi, que dirigiu o bem recebido ‘Thor: Ragnarok’. O filme segue os passos de ‘Vingadores: Ultimato’, que terminou com Thor Odinson (Chris Hemsworth) à deriva após a queda de seu reino Asgard, deixando a Terra com os Guardiões da Galáxia.

O teaser mostra Thor como um membro do grupo, ao lado de Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper e Vin Diesel. E, ao final, a personagem de Natalie Portman é revelada como a Poderosa Thor. Após uma pausa no Universo Cinematográfico Marvel, Natalie Portman está de volta e mais poderosa do que nunca.

A Poderosa Thor foi introduzida pela primeira vez em uma HQ de 2014, quando a personagem de Jane Foster se transformou na nova Deusa do Trovão. O escritor da série da história em quadrinho, Jason Aaron, enfatizou em um comunicado de imprensa sobre o personagem, que “Esta não é She-Thor. Esta não é a Senhora Thor. Esta não é Thorita. Isso é THOR. Este é o THOR do Universo Marvel. Mas é diferente de qualquer Thor que já vimos antes”.

No cânone dos quadrinhos da Marvel, Thor se torna indigno de empunhar seu martelo Mjolnir graças a Nick Fury, cujo excesso de compartilhamento resulta na perda de sua ferramenta divina de Thor. No MCU (Universo Cinematográfico Marvel), Thor já perdeu seu martelo uma ou duas vezes, e a arma já foi empunhada por outro herói, o Capitão América.

Tendo tudo isso em consideração, sabemos que Jane Foster recebe um diagnóstico de câncer, o que lhe prepara para uma grande mudança. Essa mudança vem na forma de seu alter-ego robusto e empunhando o martelo de Thor. Ela aparece como uma mulher misteriosa a princípio, digna de empunhar o poderoso Mjolnir, antes de finalmente se revelar a Thor e ao resto de seus companheiros de equipe.