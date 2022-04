Os detalhes IMPERDÍVEIS do novo teaser de ‘Thor: Amor e Trovão’

Com estreia agendada para 7 de julho, ‘Thor: Amor e Trovão’ chegará aos cinemas após a estreia de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Sem dúvida, o longa é um dos filmes mais esperados do ano e trará novamente Chris Hemsworth reprisando seu papel como o deus nórdico. Também reprisam seus papéis Tessa Thompson, como Valquíria, e Natalie Portman, como Jane Foster.

Os Guardiões da Galáxia também estarão neste filme. Na última segunda-feira, 18, a Marvel divulgou o primeiro teaser do filme. Veja abaixo.

Thor vestirá o mesmo traje dos quadrinhos

Uma das primeiras cenas do teaser é uma que mostra um flashback com Thor correndo em uma floresta. São mostrados 3 takes: uma criança, um adolescente e um adulto. Todos eles são Thor e, quando adolescente, Thor aparece vestido com o traje clássico do personagem das HQs originais.

Visita ao Olimpo

Os filmes de Thor se concentram na mitologia nórdica, mas isso parece que está mudando. Em um ponto do teaser, vemos cavalos voadores lideram um transatlântico com desenhos gregos. É possível ver Thor, Korg, Valkyrie e Jane Foster andando por uma cidade no céu, novamente apresentando muita arquitetura grega em suas colunas e jardins. Esta cidade flutuante no céu é provavelmente o Monte Olimpo, a casa dos deuses do Olimpo.

Russell Crowe

Um momento do trailer mostra vários relâmpagos ao redor de um palácio, mas um dos raios cai nas mãos de uma pessoa invisível. Um segundo depois, esse personagem aparece com cabelos castanhos esvoaçantes e roupas douradas, provavelmente sendo a primeira aparição do deus grego do trovão, Zeus, que será interpretado por Russell Crowe.

Valquíria será a líder da New Asgard

A New Asgard apareceu pela primeira vez em ‘Vingadores: Ultimato’. A cidade, localizada na Terra, mais precisamente na Noruega, serve como um lugar seguro para os Asgardianos sobreviventes após o genocídio nas mãos de Thanos. Vimos que, no final de ‘Vingadores: Ultimato’, Thor dá a coroa de Asgard à Valquíria, enquanto ele escolhe seguir viagem com os Guardiões da Galáxia

No trailer, New Asgard parece estar prosperando, mas Valquíria parece entediada durante o que parece ser uma reunião das Nações Unidas. Talvez esse tédio a motive a se juntar a Thor, Korg e Jane Foster em sua busca para capturar Gorr.

Natalie Portman como a Poderosa Thor

Não é surpresa que Jane Foster (Natalie Foster) assumiria o manto de Thor mas, é nos momentos finais do teaser, que vemos pela primeira vez Jane Foster como a nova portadora do Mjolnir. Mas, algumas perguntas continuam sem respostas e podem ser respondidas no longa: Como Jane Foster encontrou os restos do Mjolnir? Como ela foi capaz de juntá-los de volta? Que tipo de poderes ela tem como a Poderosa Thor?