Criador de ‘Cavaleiro da Lua’ explica controvérsia sobre escolha do ator principal

A nova série da Marvel para a Disney Plus traz o reconhecido ator Oscar Isaac no papel principal do super-herói que usa um manto branco. O ‘Cavaleiro da Lua’ surgiu pela primeira vez nos quadrinhos nos anos 1970 e foi criado pelo escritor Doug Moench e pelo artista Don Perlin. O personagem tem relação com a cultura egípcia, uma vez que é baseado na mitologia do Egito Antigo.

Essa relação com o Egito tem gerado controvérsias e comentários através das redes sociais. Parte dos internautas se mostra um tanto quanto chateada por Isaac não ser judeu, devido às origens do personagem. Mas o motivo de alguém ficar chateado com esse fato é bem confuso, embora tenha muito a ver com a criação do personagem e seu criador.

Alan Zelenetz, criador do personagem, não encontra problema nesse fato. Ele disse: “O Cavaleiro da Lua tem que ser judeu – ‘Oh, estamos assistindo a Marvel! O boicote está chegando. Já posso sentir o cheiro de sangue na água! ‘Como eles não poderiam torná-lo judeu? Oscar Isaac não é judeu, embora tenha o nome “Isaac”. E eles têm um diretor egípcio – o que está acontecendo aqui?’” Com esse certo humor, Zelenetz também afirma: “Eles certamente não estão vinculados a nenhuma origem”. Para o criador, as origens podem ser mudadas.

O ‘Cavaleiro da Lua’ não é o único propenso a possíveis mudanças. O vilão Arthur Hallow, interpretado por Ethan Hawke, também pode ser diferente de quando ele foi criado nos quadrinhos por Alan Zelenetz. Inclusive o criador afirma que não lembra ter criado o referido personagem, e esclareceu: “Então ele não é judeu e não será judeu, e Arthur Harrow não será o personagem que criei. E daí? Se ele não é judeu porque há uma boa razão artística, ele não é judeu, tudo bem. Eu não me importo”.

Com várias histórias de fundo, é difícil estabelecer uma só origem para o Cavaleiro, ou pelo simples fato da existência de suas múltiplas personalidades, como Marc Spector, Steven Grant, Jake Lockley. Uma dessas identidades pode ser judia e outras não.

‘Cavaleiro da Lua’ está atualmente disponível na Disney Plus, que sobe novos episódios no streaming toda semana.