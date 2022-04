Nova temporada da série ‘For Life’ tem notícia ruim para os fãs

'For Life' (Foto: Divulgação)

Após a estreia da segunda temporada de “For Life - Lutando por Justiça” na Netflix, a série voltou à lista de mais assistidas da plataforma nesta semana.

Os fãs da produção, porém, recebem uma notícia ruim após terminar a maratona de episódios: apesar do sucesso, a série não terá novas temporadas.

Isso porque “For Life - Lutando por Justiça” foi produzida pela Sony Pictures, para o canal estadunidense ABC. Ela estreou em 2020 e sua segunda temporada, em 202, teve cerca de 1,8 milhão de espectadores, na época - 38% a menos que a expectativa da emissora. Foi a série menos assistida do canal, atrás de outras oito produções.

Por isso, o canal não viu interesse em renovar a série. Streamings como Netflix e Amazon Prime Video recusaram resgatar a atração. Agora, restam apenas as duas temporadas, no catálogo do streaming.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: A história real por trás de ‘For Life’, série produzida pelo rapper 50 Cent