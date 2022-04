A história real por trás de ‘For Life’, série produzida pelo rapper 50 Cent

Após alguns meses de espera, quem se emocionou com a primeira temporada de “For Life” já pode finalmente conferir a segunda temporada na Netflix. O streaming disponibilizou os novos episódios na última semana de março.

Atualmente, a produção figura no Top 10 de séries mais vistas da plataforma.

Produzida pelo rapper 50 Cent, “For Life” reconta a história real de Isaac Wright Jr., que na série leva o nome de Aaron Wallace, homem preso injustamente em 1991.

Na série, Aaron é o dono de uma casa noturna, mas na vida real Isaac era um produtor musical. Outra diferença é que Aaron consegue se tornar um advogado - mesmo dentro da prisão - para conseguir se livrar das grades. Já Isaac só se formou após deixar a prisão, em 1998.

A história de Isaac

Como produtor musical, ele começou a crescer na carreira na década de 1980, mas foi preso sob acusação de tráfico de cocaína e mais 18 crimes. Uma vez condenado, ele deveria cumprir prisão perpétua, podendo reclamar liberdade condicional após 30 anos de cadeia.

Na cadeia, Isaac atuou como assistente jurídico, trabalhando com advogados de outros presos para montar estratégias para reduzir suas penas.

Um dos detetives envolvido na prisão de Isaac testemunhou contra o promotor-chefe que havia acusado o produtor musical. Isso revertou o quadro de Isaac, que defendeu a si mesmo e conseguiu a liberdade.

Ao sair da prisão, se dedicou ao curso de Direito, passando por duas universidades, mas somente em 2017 obteve a licença para atuar na área, após investigação da Ordem dos Advogados de Nova Jersey.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

