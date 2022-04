Ator Erom Cordeiro estreia em ‘Pantanal’ para matar um importante personagem

Erom Cordeiro estreia, nesta quinta-feira (07), no remake da novela “Pantanal” e sua chegada mudará para sempre a vida de Maria Marruá (Juliana Paes). Na trama de Bruno Luperi, o ator interpreta Lúcio.

Na cena que vai ao ar nesta noite, o personagem de Erom será o jagunço da personagem Muda (Bella Campos) e será responsável por matar Gil (Enrique Diaz), ato que marcará a vingança da jovem. Mas, no mesmo dia que estreia na trama, o ator deixará o elenco, já que Maria Marruá vai atirar em Lúcio.

Erom Cordeiro mata personagem de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Além de matar Gil, o personagem de Erom Cordeiro vai atuar com a sucuri gigante, também conhecida como o Velho do Rio (Osmar Prado): “Claro que não é uma coisa trivial. Mas foi muito bacana ver o pessoal responsável pela sucuri. Eu estava com medo, apreensivo, afinal, é um animal de dez anos”, contou o famoso ao jornal O Globo.

Enrique Diaz e Juliana Paes em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Segundo ele, o seu maior medo foi que a cobra desse o bote: “A sucuri pode não ter peçonha, mas pode dar o bote. E é forte. Ela aperta a presa para imobilizá-la e triturar seus ossos para conseguir engolir. Foi bastante interessante. É fascinante. Fiz a cena seguindo as regras que me passaram. Tinha toda uma preocupação”, explicou.

A Vingança

A vingança de Muda (Bella Campos) levará a audiência de “Pantanal” para o início da novela, já que ela vai até a região para se vingar de Gil, que teria sido responsável pelo assassino de seu pai.

Em "Pantanal", Bella Campos e Andréa Richa interpretam Muda, porém em versões diferentes (Reprodução)

Na versão original de 1990, exibida pela extinta TV Manchete, Maria Rute foi vivida pela atriz Andréa Richa. Nessa época, ela era chamada de muda e o mesmo deve acontecer na novela de Bruno Luperi, que é baseada na trama criada por Benedito Ruy Barbosa, avô do autor atual.

A ida de Bella Campos para o remake de “Pantanal” aconteceu após o cancelamento das gravações de “Malhação – Transformação”.

