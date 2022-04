De coelho, Arthur volta ao ‘BBB 22’ e avisa que ‘a colônia de férias acabou’

Depois de colocar todo mundo na Xepa, Arthur Aguiar voltou ao “BBB 22″ vestido de coelho da páscoa e distribuindo ovos. Como prometido, o brother retornou, nesta quinta-feira (07), para a casa principal, deixando Paulo André emocionado.

Após passar alguns dias no quarto secreto do “BBB 22″, o ator chegou na casa do reality show com uma cesta de ovos de páscoa e começou a brincar com o Top 8, que agora é Top 9.

Ao ver o homem fantasiado, Natália disse: “Que lindo!” e depois saiu correndo para pegar as surpresa, sem saber que, na verdade, era Arthur. Já DG matou a charada de cara e disse: “É o Arthur”. Em seguida, o famoso tirou a fantasia e revelou que o paredão entre ele, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer foi falso.

Paulo André e Douglas Silva abraçam o brother, que volta a dizer: “Voltei! Que loucura! Voltei, moleque! Voltei!”. PA ficou sem acreditar e pegou o amigo no colo.

Em clima de Páscoa, Arthur Aguiar de coelho no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Eufórico, Arthur Aguiar chegou com tudo e disse para todo mundo que a colônia de férias do “BBB 22″ tinha chegado ao fim: “Que recomece o jogo! Obrigado, Brasil! Obrigado, meus pontos de luz. Obrigado, equipe! Obrigado, amor! Feliz Páscoa!”, disse o famoso para todo mundo ouvir.

O ator ainda prometeu acabar com a “colônia de férias”, termo que ele usou durante a festa de quarta-feira (06):”Passei dois dias fora e o bagulho já virou colônia de férias de novo? Acabou colônia de férias. Acabou, irmão”.

Além de muita alegria, a volta do brother ao jogo abalou o emocional de muitos competidores, Natália, por exemplo, ficou sem entender, já que acreditava que um paredão falso não aconteceria faltando poucos dias para o fim do reality show. Já Eliezer ficou emocionado, mas preocupado: “Não sei o que pensar, o que para mim é óbvio”.

