Ana Maria Braga pede DNA a filho de Louro José; veja repercussão nas redes sociais

A aparição do suposto filho do Louro José no “Mais Você” tem dado o que falar. Nesta quinta-feira (7), a apresentadora Ana Maria Braga pediu um teste de DNA para comprovar que a “ave” é mesmo herdeira do fantoche original.

“Vamos fazer o seguinte: para redimir qualquer problema ou mal-entendido, eu resolvi que a gente deve pedir um exame de DNA para acabar com essa dúvida, porque aí não vai ter problema nenhum. Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai”, disse Ana Maria.

'Lourinho' colhe amostra para provar identidade TV Globo (Reprodução)

A deixa serviu para matar um pouco da saudade do Louro José. No passado, ele também foi “submetido a um teste de DNA” para saber se era macho ou fêmea. A apresentadora explicou que, na natureza, o exame é a única forma de identificar o sexo dos papagaios. Relembre:

Quem lembra do exame de DNA feito no Louro José? 👀 #MaisVocê pic.twitter.com/RjqqvBbKur — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 7, 2022

Nas redes sociais, fãs do programa comentaram sobre o novo mascote do “Mais Você”. Confira:

eu estou completamente obcecada com essa história do filho do louro jose kkkkk #MaisVoce — gonçalves (@flaviaferreira_) April 7, 2022

Eu fico sozinha rindo com essa história toda do filho do Louro José no Mais Você — Julia Robita (@juliarobita) April 7, 2022

Quem não se emocionou com a chegada do filho do louro josé ontem, nem pode se considerar mais como gente — Yuu (@SaantosYuuri) April 7, 2022

O filho do louro José é um amor, vcs é que são frescos mesmo #faleitoleve pic.twitter.com/hhfmQUVTay — mamacita (@mamacitansz) April 7, 2022

Emoção ao vivo

O suposto filho do Louro José apareceu nas telinhas pela primeira vez na terça-feira (5) e arrancou lágrimas de Ana Maria.

Na ocasião, o repórter Fabrício Bataglini interagiu com o boneco na portaria da TV Globo. O mascote dizia que queria conhecer a “avó”. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó.”

'Filho’ de Louro José aparece no 'Mais Você' e arranca lágrimas de Ana Maria TV Globo (Reprodução)

Ana Maria explicou que a presença do novo papagaio mexia muito com ela. “É uma lembrança importante na minha vida. Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa”, disse, do estúdio.

A apresentadora solicitou então que a “ave” resolvesse toda a burocracia pendente e voltasse na quarta-feira. “Quero ver de perto. Pelo vídeo, já dá para reparar que ele é menor que o Louro José”, afirmou.

Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, morreu em novembro de 2020 após 24 anos de trabalho ao lado de Ana Maria.