Ana Maria Braga se emociona ao vivo com ‘filho’ de Louro José; redes sociais reagem

Não deu pra segurar a emoção! O “filho” do Louro José apareceu ao vivo no “Mais Você” desta terça-feira (5) e arrancou lágrimas da apresentadora Ana Maria Braga.

O repórter Fabrício Bataglini interagiu com o boneco na portaria da TV Globo. O mascote, que não teve seu nome revelado, disse que queria conhecer a “avó”. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó.”

Ana Maria explicou que a presença do novo papagaio mexe muito com ela. “É uma lembrança importante na minha vida. Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa”, disse, do estúdio.

A apresentadora solicitou, então que a “ave” resolvesse toda a burocracia pendente e voltasse na quarta-feira (6). “Quero ver de perto. Pelo vídeo, já dá para reparar que ele é menor que o Louro José”, afirmou.

Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, morreu em novembro de 2020 após 24 anos de trabalho ao lado de Ana Maria.

Nas redes sociais, a aparição do novo mascote deu o que falar. Confira algumas das reações:

Ana Maria emocionada cm a volta do novo louro José 🤧 pic.twitter.com/syzpQaZWFf — Drii🦋 (@ninadrii) April 5, 2022

O filho do Louro José procurando a avó Ana Maria Braga na Globo... Koe cara 😢 pic.twitter.com/u5yY5YlOhA — leandro (@Leandrowskii) April 5, 2022

Eu tô exatamente assim vendo a chegada do novo "Louro José" no mais você pic.twitter.com/t9Tc1agklF — Reinaldo (@_rreinaldo) April 5, 2022

O filho do Louro José na portaria da Globo querendo ver a vovó Ana Maria.#MaisVoce pic.twitter.com/uDm2ybMtUy — Bruno William 🌙 (@Br_lliam) April 5, 2022

#MaisVocê O FIILHO DO LOURO JOSÉ MDS EU TÔ CHORANDO pic.twitter.com/kxQbfQRSxQ — Mely⁷ 💜 (@Assilemyt) April 5, 2022

Estreia prevista

A estreia do um “novo Louro José” no matinal da Globo já estava prevista para acontecer neste ano.

Em janeiro, o Metro World News havia noticiado que direção do programa tinha começado a fazer alguns testes e gravar pilotos do substituto do famoso papagaio.

O “novo Louro José” foi planejado desde o ano passado, quando a direção começou a procurar novos profissionais para o posto, que está vazio desde a morte de Tom Veiga em decorrência de um aneurisma.

A apresentação do mascote não foi rápida propositalmente: a ideia era não apagar a memória do Louro José original.

