Gianecchini critica influenciadores digitais e manda recado à nova geração

O ator Reynaldo Gianecchini participou no último sábado (2) do programa À Prioli, comandado por Gabriela Prioli, na CNN Brasil, e não poupou críticas aos influenciadores digitais.

“Tudo bem ganhar dinheiro com o TikTok, que legal, eles estão fazendo um monte de coisa, mas também não podem só querer ganhar dinheiro rápido, ser famoso e esquecer que tem outras profissões incríveis, que você pode estudar. A sensação que eu tenho é que ninguém, às vezes, quer estudar”, alfinetou Gianecchini.

O ator disse ainda que se interessa por conversar com a nova geração, mas que ela precisa ter mais bagagem. “Adoro conversar com gente muito jovem, saber onde eles estão, cheios de coisa nova, mas assim, [eles] não conhecem um artista, não estão entendendo quem é o Caetano Veloso. Também não pode.”

O convidado do programa reforçou que os influencers devem tomar cuidado com a sede de ganhar dinheiro a qualquer custo sem se aprofundar no que interessa.

De cabelo e barba grisalhos, Gianecchini aproveitou para refletir sobre idade. “É muito excitante a gente viver o novo, se não, a gente vai ficando velho, a verdade é essa. Quem é velho? É aquele que ficou no passado. Tudo bem, ficamos velhos na aparência física, porque o corpo vai caindo. Porém, se você mantiver a mente antenada com o presente, você nunca vai ficar velho”, disse.

Segunda temporada de ‘À Prioli’

A entrevista com o ator foi a estreia da segunda temporada do programa “À Prioli”.

A advogada e influenciadora digital Gabriela Prioli vai traz durante a temporada bate-papo com a chef de cozinha Paola Carosella, a atriz Grazi Massafera, a cantora Wanessa Camargo, a influenciadora Gkay, a cantora Duda Beat, a atriz Bruna Lombardi, o influenciador Hugo Gloss, a atriz Camila Pitanga, e o muralista Eduardo Kobra.

Todo o conteúdo da atração é gravado fora dos estúdios e faz parte da marca CNN Soft, que reúne conteúdos de entretenimento.

LEIA TAMBÉM: Torcida de Arthur faz campanha por quarto secreto e memes invadem as redes sociais