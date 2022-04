Além do marido: Jojo Todynho posta vídeo fofo e declara amor a outro companheiro

Nesta quinta-feira (07), Jojo Todynho acordou romântica e aproveitou que é dia de TBT para fazer uma declaração, por meio de um vídeo, para um de seus amores.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou um vídeo onde fala sobre o amor por Bradock, seu cachorro da raça pitbull. No post, os fãs podem acompanhar o desenvolvimento do pet, desde filhote até agora, quando está com 10 meses de vida.

Na legenda, Jojo escreveu: “Um cão não é apenas um companheiro, não é apenas um bicho de estimação, um cão é um ser de luz que entra na nossa vida pra nós dar apoio, amor incondicional e carinho... Ter um cão em seu lar, em sua vida, é muito além de apenas ter, tem muita coisa além disso, envolvendo muita dedicação, responsabilidade e acima de tudo amor”.

LEIA TAMBÉM: Aos 29 anos, Anitta é uma artista de milhões e já pode parar de trabalhar; entenda

Essa não é a primeira vez que Bradock aparece nas redes sociais de Jojo. Quando ganhou o pet, a famosa foi correndo contar a novidade aos fãs e seguidores: “Sabe o que eu ganhei? Um pitbullzinho! Eu quero morder todinho. Já tem um nome: Bradock”, disse ela, animada.

Antes de receber o cachorro em casa, Jojo precisou arrumar o cantinho dele e, também, mostrou os bastidores da chegada do filho de quatro patas na web: “Agora eu ganhei o meu. Sexta-feira meu filho chega. Estou ansiosa, já contratei até a menina que vai fazer uma limpeza lá em casa”, disse.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Como tem uma agenda cheia de compromissos e viagens, Jojo ainda avisou que Bradock ficaria com amigos e familiares: “Eu já vou fazer um kit dele, que vou mandar para todo mundo. Quando eu for viajar, vou mandar para Bangu, Belford Roxo, casa da minha amiga em Nova Iguaçu. O que não vai faltar é gente para cuidar do meu filho”, brincou ela”.

LEIA TAMBÉM: Em vídeo inusitado, Jojo Todynho manda recado direto aos haters