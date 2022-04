‘Pantanal’: Essa é a atriz que faz a protagonista Juma Marruá na infância

Juma Marruá finalmente nasceu no remake de “Pantanal”. Em uma cena comovente, onde Maria (Juliana Paes) abandona a criança, logo após o parto, a protagonista dá início a segunda fase da novela. Mas, antes de Alanis Guillen assumir o papel, uma outra atriz viverá a personagem, que foi de Cristiana Oliveira, em 1990.

Na infância, Juma será interpretada por Valentina Oliveira, atriz que estreia na Globo e usa o seu perfil no Instagram para mostrar como foram as gravações no Mato Grosso do Sul, onde fica a fazenda de Almir Sater, onde foram filmadas várias cenas da primeira e segunda fase do remake.

Natural do Rio de Janeiro, a atriz mirim já se despediu das filmagens e deve aparecer a partir do capítulo 15: “Já estou com saudades”, comentou a pequena Juma Marruá em seu perfil no Instagram.

O nascimento de Juma

O nascimento da mulher-onça foi ao ar nesta semana e foi muito aplaudida pela audiência, que parabenizou a atriz Juliana Paes, que vive Maria Marruá.

Na cena, que movimentou as redes sociais, a personagem entrou em trabalho de parto e, ainda bastante deprimida, tentou despistar Gil (Enrique Diaz)já que tinha a ideia de não ficar com a criança. Em seguida, ela entrou em uma canoa, onde nasceu Juma (Valentina Oliveira/Alanis Guilles).

Bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Depois do parto, Maria deixa a filha na embarcação e a empurra rio abaixo, sem perceber que o Velho do Rio (Osmar Prado) a observa, mas logo ela se arrepende e vai resgatar a filha e é surpreendida por uma sucuri. Neste momento, sob os olhos de Gil, que chega à beira do rio em busca da esposa, Maria vira onça para salvar Juma.

A cena do remake de “Pantanal” não ficou apenas nos elogios na web. A audiência da novela da Globo aumentou, chegando aos 30.2 pontos na Grande São Paulo, se consolidando como líder no horário. Durante a novela de Bruno Luperi, o SBT registrou 9.9 de audiência. Já a novela “Jesus”, na Record TV, marcou 5 pontos na Grande São Paulo.

Maria Marruá (Juliana Paes) vira onça em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

