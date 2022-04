Sucuri gigante é um personagem importante em ‘Pantanal’; descubra quem é

O remake de “Pantanal” está cheio de referências ao folhetim original, de 1990, como a onça e a sucuri gigante, que apareceu no primeiro capítulo da novela e continuará dando as caras ao longo de toda a novela da Globo.

Quem assistiu aos últimos capítulos, a onça é Maria Marruá (Juliana Paes), que em momentos de conflito acaba se transformando no bicho. Mas, quem será a cobra na novela de Bruno Luperi?

Como na versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, quem se torna a cobra gigante é Joventino (Irandhir Santos) que desaparece e acaba se tornando o animal, que será chamado de Velho do Rio (Osmar Prado).

Em "Pantanal", Joventino mostra respeito ao encontrar sucuri gigante (Reprodução/Globo)

Além de levar cenas impactantes à audiência da novela, a sucuri tem um papel fundamental no decorrer de “Pantanal”, que acaba envolvendo José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira).

Como foi desenvolvido por Ruy Barbosa na primeira versão, exibida na extinta TV Manchete, o Velho do Rio, ou a sucuri, vai proteger a fazenda do filho, que acha que o pai morreu, mas, na verdade, ele está sempre de olho em suas terras e em todos que vivem nela.

Osmar Prado interpreta o Velho do Rio no remake da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A expectativa é que muitos personagens, como Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) encontrem o Velho Rio, mas como a sucuri gigante. A protagonista da segunda fase, por exemplo, também conseguirá se tornar uma onça pintada e acabará tendo alguns embates com o personagem de Osmar Prado.

Seguindo o roteiro original, o único personagem que não vai avistar a cobra tão cedo será José Leôncio, que acabará tendo um encontro com o bicho no último capítulo do remake da Globo, dando um desfecho para a história que começou no primeiro capítulo de “Pantanal”.

Em "Pantanal", o Velho do Rio foi interpretado por Cláudio Marzo, na versão original, e por Osmar Prado, no remake da Globo (Reprodução)

Audiência

Desde que estreou no horário nobre da Globo, a novela elevou os índices de audiência da emissora carioca. Nesta semana, ao exibir a cena onde Maria Marruá (Juliana Paes) vira uma onça, a trama de Bruno Luperi chegou a marcar 30.2 pontos na Grande São Paulo, se consolidando como líder no horário.

Durante a exibição da novela, o SBT registrou 9.9 de audiência. Já a novela “Jesus”, na Record TV, marcou 5 pontos na Grande São Paulo. O remake da novela “Pantanal” é baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

