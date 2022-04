Veja qual será o personagem de Irandhir Santos na segunda fase de ‘Pantanal’

Irandhir Santos foi um sucesso interpretando Joventino Leôncio na primeira fase de “Pantanal”, mas a sua participação no remake da Globo não ficará apenas marcada por um papel, já que o ator voltará em breve.

Diferente de Renato Góes, que viveu José Leôncio nos primeiros momentos da trama de Bruno Luperi, o ator pernambucano retorna totalmente diferente ao horário nobre. Após uma passagem de tempo, Irandhir vai assumir o papel de José Lucas, personagem que tem ligação direta com a família Leôncio.

Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Renato Góes) no "Pantanal" (VICTOR POLLAK/Divulgação/Globo)

Na segunda fase do remake de “Pantanal”, José Lucas é o filho mais velho de José Leôncio, fruto de uma relação do fazendeiro com uma prostituta logo no início da novela, cena que marcou o primeiro capítulo do folhetim.

“Acho que em ‘Pantanal’ essa atração se eleva à décima potência. Coincidentemente, eu faço dois personagens que na trama são também vítimas de uma atração: o Joventino, atraído pela natureza, e o Zé Lucas, atraído pelo destino, para se reencontrar com o pai. Então apenas me deixei levar, na verdade”, comentou Irandhir.

Um fato curioso sobre o personagem de Irandhir Santos é que ele não recebe o sobrenome do pai logo no início, já que “Nada” foi dado por ele não fazer ideia de quem era filho. Criado pela mãe e pela avó, ele será orgulhoso e vai trabalhar como caminhoneiro.

O neto de Joventino Leôncio, agora Velho Rio (Osmar Prado), não terá a barba do primeiro personagem de Irandhir e nem a mesma personalidade. Segundo o ator, ele buscou trabalhar cada personagem individualmente, ele só desenvolveu a personalidade de José Lucas quando encerrou as filmagens da primeira fase.

Irandhir Santos na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” foi gravado no Mato Grosso do Sul e também nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

