Após virar onça em ‘Pantanal’, Juliana Paes arranca elogios das redes sociais

Em “Pantanal”, Maria Marruá (Juliana Paes) virou onça. Na cena, que movimentou as redes sociais, a personagem entrou em trabalho de parto e, ainda bastante deprimida, tentou despistar Gil (Enrique Diaz) para com a ideia de que eles não ficassem com a criança, e entrou em uma canoa, onde nasceu Juma (Alanis Guilles).

Depois de parir a menina, Maria deixa a filha na embarcação e a empurra rio abaixo, sem perceber que o Velho do Rio (Osmar Prado) a observa, mas logo ela se arrepende e vai resgatar a filha e é surpreendida por uma sucuri. Neste momento, sob os olhos de Gil, que chega à beira do rio em busca da esposa, Maria vira onça para salvar Juma.

A cena mexeu com os ânimos da audiência, que usou as redes sociais para repercutir a adrenalina e, é claro, a atuação de Juliana Paes, como a mulher-onça.

No Twitter, um fã escreveu: “Essa cena da onça e a sucuri em ‘Pantanal’. Juliana Paes, mulher do céu! Que espetáculo TV Globo”.

Outro perfil destacou o poder das novelas brasileiras: “O que acabamos de ver é a telenovela em sua pura excelência artística. O que acabamos de ver é Juliana Paes em pura excelência cênica, revivendo com maestria uma das sequências mais icônicas de ‘Pantanal’ e evidenciando a garra de Maria Marruá”.

A cena marcante do remake de “Pantanal” não ficou apenas nos elogios na web. A audiência da novela da Globo aumentou, chegando aos 30.2 pontos na Grande São Paulo, se consolidando como líder no horário. Durante a novela de Bruno Luperi, o SBT registrou 9.9 de audiência. Já a novela “Jesus”, na Record TV, marcou 5 pontos na Grande São Paulo.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

CONFIRA AS REAÇÕES

Juliana Paes em completo estado de graça. Ninguem mata a filha da onça!!!!!!!!!!!! #Pantanal pic.twitter.com/g0AUQbp578 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 6, 2022

O que acabamos de ver é a telenovela em sua pura excelência artística.



O que acabamos de ver é Juliana Paes em pura excelência cênica, revivendo com maestria uma das sequências mais icônicas de #Pantanal e evidenciando a garra de Maria Marruá.



Essa é a força da teledramaturgia. pic.twitter.com/YT3WgaN1aj — Thallys Bruno Almeida (@ThallysBAlm) April 6, 2022

