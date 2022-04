Zacquieu, peão gay de ‘Pantanal’, já existia na versão de 1990?

Silvero Pereira será Zacquieu no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Zacquieu (ou Zaqueu), interpretado por Silvero Pereira, no remake de “Pantanal” é um dos personagens mais polêmicos da trama. Antes mesmo de estrear, no dia 28 de março, na Globo, o papel já era comentado nas redes sociais, já que para alguns perfis ele seria um novo personagem da trama, que foi exibida em 1990, na TV Manchete, pela primeira vez.

Mas, o mordomo da família Novaes, que depois será chamado de peão, não tem nada de novo. O personagem, que será um “peão gay”, foi interpretado pelo ator João Alberto Pinheiro, que morreu em 1991, aos 30 anos, vítima de câncer no fígado, meningite e pneumonia devido à Aids.

Agora, 32 anos depois da exibição da trama de Benedito Ruy Barbosa, Silvero Pereira será responsável pelo personagem, que será contratado por Mariana (Selma Egrei), após a morte de Antero (Leopoldo Pacheco).

Em 1990, João Alberto Pinheiro interpretou o "peão gay" da novela "Pantanal" (Reprodução)

Com um jeito irreverente de ser, que esconde as cicatrizes de uma vida sofrida, Zacquieu tem um uma vasta experiência na profissão e é contratado em um momento em que a família Novaes enfrenta dificuldades financeiras, mas ainda consegue desfrutar de bom prestígio.

Zacquieu desenvolve uma uma relação muito forte com dona Mariana e se torna uma peça importante na dinâmica da família. Contudo, não demora em se tornar um peão, já que Jove (Jesuíta Barbosa) vai procurar o pai José Leôncio (Marcos Palmeira) no Pantanal.

Na versão original da novela “Pantanal”, em 1990, o personagem tinha ainda um amor não correspondido por Alcides, interpretado por Ângelo Antonio e que agora será vivido por Juliano Cazarré. A paixão não correspondida será mantida no remake, mas o personagem não sofrerá os mesmos ataques homofóbicos.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” foi gravado no Mato Grosso do Sul e também nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

