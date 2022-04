Web comenta participação de Boninho em festa do ‘BBB 22′: ‘Vendo o flop pessoalmente’

A festa do “BBB 22” da última quarta-feira (6) contou com uma presença ilustre: Boninho. O “Big Boss” entrou na casa disfarçado de “Globolinha” e interagiu com os confinados. Nas redes sociais, os telespectadores comentaram a aparição do diretor. Não demorou para que a web fosse invadida por memes e críticas à edição, que vem sendo considerada por muitos “flopada”.

Confira:

O Boninho vendo o flop pessoalmente pic.twitter.com/hBiFgGdw5z — Gabi (@gabisbbb) April 7, 2022

o boninho ficou alguns minutos dentro da casa do #BBB22 e já ficou depressivo, força guerreiro pic.twitter.com/NhDLm9qeGo — Ka 🐼 (@_karinne) April 7, 2022

Boninho está na vibe 001 do Round 6, criou o jogo e quis participar #BBB22 pic.twitter.com/jkgKCHSPSr — Gil Mendonça 🛐 (@__gil____) April 7, 2022

O Boninho fazendo de tudo pra tentar salvar a audiência HAHAHA #BBB22



gente o Arthur kkk pic.twitter.com/EAmO7rmT7h — Andreina Patrício 🦋 (@NovaesAndreina) April 7, 2022

Eu vendo o Boninho ter que entrar na casa pra salvar o próprio programa #BBB22 #RedeBBB #PicPayNoBBB22 pic.twitter.com/FCLHlV6jhj — Gabriel (@IGabu_) April 7, 2022

Brothers e seus palpites

O convidado inesperado levantou suspeita entre os brothers. “É alguém famoso. É o boss”, apostou P.A. “Não é o boss, não”, respondeu DG, que afirmou que o diretor do programa seria “mais alto”.

Os confinados também arriscaram dizer que o “intruso” era algum dos já eliminados do reality show, como Rodrigo, Jade ou Eslovênia.

Após deixar a festa, Boninho publicou um vídeo nas redes sociais. “Bom, gente, não é fácil ficar 15 minutos lá dentro suando com a cabeça do ‘Globolinha’, mas acho que valeu a brincadeira. Eu me diverti”, disse o diretor global.

Enquanto isso, no quarto secreto...

Arthur Aguiar não curtiu a festa de ontem pois, desde terça-feira (5), está no quarto secreto. O ator não para de analisar os participantes e, de tanto ficar de olho nas câmeras, acabou expondo um sentimento sobre um brother.

Arthur Aguiar analisa os brothers direto do quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ao ver Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo jantando na cozinha do VIP, o ator acabou comentando que estava chateado com um deles, mas não falou com quem.

“É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, disse Arthur, que assiste ao “BBB 22″, mas sem som, já que seu último poder de manutenção externa chegou ao fim depois de uma hora.

Sentado na cadeira do “big boss”, Arthur segue criticando a atitude do brother: “Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava”.