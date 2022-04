No quarto secreto, Arthur afirma que está chateado com participante do ‘BBB 22′

Desde que foi para o quarto secreto, nesta terça-feira (05), Arthur Aguiar não para de analisar os participantes do “BBB 22″. Mas, de tanto ficar de olho nas câmeras, ele acabou expondo um sentimento sobre um brother.

Ao ver Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo jantando na cozinha do VIP, o ator acabou comentando que estava chateado com um deles, mas não falou com quem.

Arthur Aguiar analisa os brothers direto do quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, disse Arthur, que assiste ao “BBB 22″, mas sem som, já que seu último poder de manutenção externa chegou ao fim depois de uma hora.

Sentado na cadeira do “big boss”, Arthur segue criticando a atitude do brother: “Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava”.

Arthur foi descoberto?

Após ter sido “eliminado” com 82,8% dos votos do público, Arthur Aguiar conquistou sua passagem para o quarto secreto do “BBB 22″. Mas, parece que um deslize da produção do reality show da Globo pode fazer os planos de Boninho fracassarem.

Arthur Aguiar começa a observar o quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na academia, Jessi percebe que o boneco de Arthur permanece no local mesmo após sua eliminação. Rapidamente, ela grita sua descoberta para os demais participantes e mostra o boneco.

“Não, o Arthur ainda tá na academia! Olha aqui, gente é paredão falso! Olha aqui! Paredão falso!”, após a revelação da sister, os demais participantes comentam que realmente é estranho o desenho de Arthur permanecer no local, mas não dão muita atenção e voltam a conversar sobre outros assuntos.

