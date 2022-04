Arthur Aguiar usa poder e faz integrantes do ‘BBB 22′ passarem fome

Ainda no quarto secreto do “BBB 22″, Arthur Aguiar usou na manhã desta quinta-feira (7) um de seus últimos cards disponíveis. O ex-Rebelde colocou toda a casa da Xepa.

Após usar o poder, o ator pediu perdão a Paulo André, o atual líder. “Irmão, desculpa, mas eu preciso usar todos os cards, porque quero usar o meu flashback. Provavelmente a prova do líder é hoje. Sinto muito pelo meu irmãozinho, PA, que foi o único que se manteve firme comigo, mas não teve o que fazer, mano. Espero que lá fora você entenda”, disse, em voz alta.

Assim que retornaram ao interior da casa, após a festa, os brothers se depararam com uma mensagem no telão indicando manutenção interna. Regressaram então à pista de dança e, momentos depois, tiveram de entrar novamente. Foi quando foram alertados sobre castigo.

“Atenção, a partir deste momento, todos vocês estão na Xepa, até segunda ordem. Incluindo o líder, todos, a partir de agora, estão na Xepa até segunda ordem. Não toquem em nada no quarto do líder e na cozinha do VIP”, disse a voz da produção.

No entanto, ninguém da casa parece ter se importado muito com a determinação. O único visivelmente chateado foi Paulo André.

Gustavo fez até piada. “Podia ser todos no lollipop”, brincou. “Verdade, podia ser pior”, concordou Pedro Scooby. “Agora todo mundo está na Xepa? Eu não vou ser a miss Xepa sozinha!”, comemorou Jessi, pulando na sala.

A punição deve durar apenas cinco horas de duração. A previsão é de que Arthur retorne ao confinamento ainda hoje, às 13h.

Chateação

Desde que foi para o quarto secreto, nesta terça-feira (5), Arthur Aguiar não para de analisar os participantes do “BBB 22″. De tanto ficar de olho nas câmeras, ele acabou expondo um sentimento sobre um brother.

Ao ver Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo jantando na cozinha do VIP, o ator acabou comentando que estava chateado com um deles, mas não falou com quem.

Arthur Aguiar analisa os brothers direto do quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, disse Arthur, que assiste ao “BBB 22″, mas sem som, já que seu último poder de manutenção externa chegou ao fim depois de uma hora.

Sentado na cadeira do “big boss”, Arthur segue criticando a atitude do brother: “Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava”.