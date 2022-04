Arthur Aguiar é ‘eliminado’ e vai parar em quarto secreto do ‘BBB 22′

Arthur Aguiar foi o mais votado para ocupar o quarto secreto do “BBB 22″. Com 82,8%, o famoso pensou que sua trajetória dentro do reality show tinha chegado ao fim, mas acabou se surpreendendo ao entrar em um novo cômodo da casa. Além do famoso, Linn da Quebrada ficou com 6,26%, Gustavo com 10,54% e Eliezer com 0,4%.

Agora, Arthur Aguiar poderá cortar água da casa, colocar todo mundo na Xepa, acordar os brothers a qualquer hora e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa. Após usar todos os poderes, um card é liberado, chamado flashback, que vai permitir ver todo o vídeo de sua falsa eliminação, até a entrada no quarto.

Quarto Secreto do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Ao conversar com Tadeu Schmidt, antes de saber o resultado, Arthur Aguiar disse: “Esse está sendo o pior [paredão]. Esse é o lugar péssimo, inseguro, que dá muito medo.” Ele também relembra sua trajetória: “Fui muito transparente, verdadeiro. Acho que minhas atitudes foram coerentes com a minha fala. Ter tido a oportunidade de viver quase 80 dias...sou grato!”.

A votação movimentou o Twitter, onde os fãs do ator fizeram um mutirão para mandá-lo para o quarto secreto, onde ele terá alguns poderes de big boss. No na rede social, a hashtag “ArthurNoQuartoSecreto” foi uma das mais comentadas.

Eliezer, Natália, Jessi e Lina comemoram saída de Arthur Aguiar do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Após a saída de Arthur da casa, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer comemoraram que continuavam no “BBB 22″. Já Jessilane e Natália abraçam Lina e Eli, que gritam no gramado. Por outro lado, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva tentam entender o resultado do paredão e sentiram como é se despedir de um aliado.

Torcida usa memes para pedir Arthur Aguiar no quarto secreto Twitter (Reprodução)

Primeiros momentos de Athur no quarto secreto

Arthur Aguiar não acredita que foi salvo pela audiência do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar começa a observar o quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar descobre que terá poderes dentro do quarto secreto do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Como se formou o paredão falso

Após a eliminação de Eslovênia, no último domingo (3), os brothers e sister tiveram pouco tempo para se preparar para uma nova prova do líder e, depois, um paredão. A primeira parte, os nove participantes sortearam a ordem da disputa.

Arthur, Lina, Gustavo e Eliezer estão no paredão falso do "BBB 22" (Reprodução)

A prova era um jogo de tabuleiro, onde cada um tinha seu avatar. Posicionados nos tabuleiros,após o sorteio de bolas das cores amarela, branca e amarela, cada um anda na sua raia. Ao sortear a bola amarela, o avatar fica parado, a branca anda uma casa e o vermelho duas.

Paulo André, Gustavo e Arthur chegaram na final da prova do líder. Mas, PA acabou levando a melhor e virou o líder da semana. Em seguida, ele indicou Lina para o paredão, que acabou puxando Gustavo. Depois de um sorteio, que deu R$ 100 mil para Jessi, ela indicou Arthur para o paredão falso do “BBB 22″. Por fim, o voto da casa foi aberto e Eliezer foi o último emparedado.

