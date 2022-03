Murilo Benício pode ser cancelado após personagem entrar em ‘Pantanal’; entenda

No remake de "Pantanal", Murilo Benicio interpreta Tenório (Divulgação/Globo)

Murilo Benício está no elenco da novela “Pantanal”, onde viverá o fazendeiro Tenório, um personagem conservador e que levará ao público temas polêmicos, como machismo e preconceito, e, por isso, poderá ter que lidar com o cancelamento da web rapidamente.

Segundo o galã da Globo, Bruno Luperi, autor do remake da novela, que foi exibida originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, deu carta branca para a criação do personagem: “Logo na primeira conversa pedi que não aliviasse nada para o personagem. Existem muitos ‘Tenórios’ por aí, e é bom falar sobre”, comentou o ator.

Na novela, Tenório será casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que vai sofrer muito nas mãos do fazendeiro, que vai exigir que ela cuide da casa: “Ela serve, cuida da casa, mas existe algo além nessa relação que foi movida pela paixão”, comentou a atriz.

Com 30 anos de casados, o casal terá apenas uma filha, Guta (Julia Dalavia), que nasce em um ambiente hostil, onde quem manda é o pai. Mas a jovem cresce e começa a lutar contra o machismo dentro de casa. “Ela é uma nova visão feminina”, conta Murilo Benício.

Em "Pantanal", Tenório, Maria Bruaca e Guta formam uma família complexa (Divulgação/Globo)

Além do machismo dentro de casa, Tenório será um problema para alguns peões da fazenda, como Zaqueu (Silvero Pereira), que será apaixonado por Alcides (Juliano Cazarré).

Nesta história, o vilão do remake de “Pantanal” terá que lidar com as investidas destes personagens e acabará criando muitas situações para que o público discuta sobre a homofobia.

Para Silvero, a narrativa envolvendo os personagens é importante para educar: “Acho mágico chegar na dramaturgia e ter informação além do entretenimento. Não sei o que virá nessa nova versão, mas acredito que será diferente, porque não dá mais para trabalhar o tema com comicidade”.

Juliano Cazarré vive Alcides no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Audiência

O segundo capítulo do remake de “Pantanal” deixou a direção da Globo ainda mais aliviada. A novela registrou, na terça-feira (29), 27,7 pontos, já o jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo registrou uma média de 26,4 pontos na Grande São Paulo.

Quem ficou em baixa foi o “BBB 22″. Em noite de paredão, o reality show, que entrou no ar muito tarde, alcançou uma média de 22,0 pontos, na noite que marcou a saída de Lucas Bissoli.

