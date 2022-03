Bastidores do nascimento de Juma Marruá, em ‘Pantanal’, são revelados

Bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

A chegada de Juma Marruá ao remake da novela “Pantanal” ainda não aconteceu, mas as cenas do nascimento da menina já vazaram nas redes sociais, emocionando o público que acompanha a trama de Bruno Luperi.

O nascimento da criança acontecerá em pleno rio, quando Maria Marruá (Juliana Paes) está em uma canoa. A cena promete ser uma das mais bonitas e marcantes da primeira fase da trama, que vem crescendo em audiência.

Nas fotos, Maria Marruá aparece dando a luz sozinha, dentro de uma canoa, em pleno Pantanal, cenário da novela das 21 horas. Além de Juliana Paes, intérprete da mãe da protagonista, um boneco feito de látex, com direito a cordão umbilical, fez parte deste momento.

Juliana Paes nos bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Muito parecido com um bebê de verdade, o objeto cênico ajudou a dar mais realidade ao momento, já que a primeira fase de “Pantanal” foi gravada durante a pandemia da covid-19 e, por isso, a quantidade de pessoas estava limitada.

Nas fotos, que vazaram nas redes sociais, além de Juliana Paes, aparecem o diretor Rogério Gomes e a maquiadora Valeria Toth, responsável pela caracterização da novela da Globo. Aliás, ela também chegou a divulgar as fotos em seu perfil no Instagram.

Bebê de mentira será usado no nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

O nascimento de Juma Marruá marcará o fim de um período do remake de “Pantanal”, que terá uma passagem de tempo para que atriz Alanis Guillen interprete a protagonista da novela, que foi vivida por Cristiana Oliveira na versão original, exibida na TV Manchete, em 1990.

Audiência

O segundo capítulo do remake de “Pantanal” deixou a direção da Globo ainda mais aliviada. A novela registrou, na terça-feira (29), 27,7 pontos, já o jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo registrou uma média de 26,4 pontos na Grande São Paulo.

Quem ficou em baixa foi o “BBB 22″. Em noite de paredão, o reality show, que entrou no ar muito tarde, alcançou uma média de 22,0 pontos, na noite que marcou a saída de Lucas Bissoli.

"Pantanal" eleva a audiência da Globo no horário nobre (Globo/João Miguel Júnior)

