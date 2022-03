‘Pantanal’ terá personagem gay, mas cenas homofóbicas serão cortadas

Silvero Pereira será Zacquieu no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Com estreia prevista para o fim de março, a direção da Globo está focada para não deixar nenhuma brecha atrapalhar a audiência da nova novela das 21 horas, “Pantanal”. Para isso, as equipes de edição e roteiro estão revendo algumas cenas importantes.

Fugindo do cancelamento da nova versão do folhetim, a emissora carioca tirou do roteiro algumas cenas consideradas homofóbicas que foram mostradas na versão original,que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela TV Manchete, em 1990.

As mudanças na novela envolvem os personagens Jove e Zaqueu, vividos por Jesuíta Barbosa e Silvero Pereira, respectivamente, que levaram pautas LGBTQIA+ para a novela, que vai substituir “Um Lugar ao Sol”.

Com um olhar mais moderno para os assuntos que envolvem a diversidade sexual, a Globo pretende atrair a nova geração para o horário e impulsionar o remake de “Pantanal”. Mas não pense que a vida desses personagens será tranquila, haverá indiretas.

Silvério Pereira sofre homofobia em "Pantanal" (Reprodução)

LEIA TAMBÉM:

Zaqueu, por exemplo, vai sofrer preconceito, mas será defendido por outros personagens. Na versão original, exibida na TV Manchete, ele foi motivo de risadas e brincadeiras pesadas.

Em outra cena do remake da Globo, Ramiro, personagem de Murilo Benício, vai questionar a filha Guta, papel de Julia Dalavia, como ela consegue namorar o personagem de Jesuíta Barbosa.

Jove (Marcos Winter/Jesuúta Barbosa) (Reprodução)

Outro momento de “Pantanal” que foi modificado foi o encontro de Jove e Juma, vivida por Alanis Guillen, no rio. Na versão de Benedito Ruy Barbosa, ele foi chamado de “bichona louca” e, agora, a cena terá outro mal-estar. Além deste, o preconceituoso José Leôncio, papel de Marcos Palmeira, também será adaptado aos dias atuais.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela trama original, o remake de “Pantanal” estreia no dia 28 de março, no lugar de “Um Lugar ao Sol”, na Globo.

A trama tem direção artística de Rogério Gomes e direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

LEIA TAMBÉM: