Essas personagens viram mulher-onça no remake da novela ‘Pantanal’

Após o surgimento da sucuri gigante, no primeiro capítulo da novela “Pantanal”, o público vai se deparar com mais um bicho selvagem que fará parte da trama, que foi criada originalmente por Benedito Ruy Barbosa, em 1990. Mas, será que tudo vai seguir o roteiro da primeira versão?

Na história de Bruno Luperi, duas personagens vão virar onça: Maria (Juliana Paes) e Juma Marruá (Alanis Guillen), mãe e filha, serão as mulheres-onça, mostrando que o folhetim vai passar por poucas modificações.

Juliana Paes dá show de atuação em 'Pantanal' (Foto: Divulgação)

No remake de “Pantanal”, Maria Marruá (Juliana Paes) vai se transformar em onça após se tornar uma mulher arisca e selvagem, tal qual os animais típicos da região, depois de passar por muitos sofrimentos.

A cena que vai marcar o nascimento da primeira mulher-onça na novela da Globo será a do nascimento de Juma Marruá. A mãe da criança vai se tornar onça logo depois de dar à luz. Diferente da versão de Benedito Ruy Barbosa, quando a magia acontece quando ela é assassinada pelo filho do homem que matou Gi (Enríque Diaz), seu marido.

Juliana Paes nos bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Maria perdeu seus três filhos e parte para o Pantanal em uma fuga após o marido cometer um assassinato. Antes eles moravam no Paraná.

Outra personagem que vai virar mulher-onça é Juma (Alanis Guillen), que herda o poder da mãe. A protagonista da nova fase do remake terá os mesmo poderes de Maria, mas não se sabe como Bruno Luperi vai abordar a capacidade sobrenatural da filha de Maria Marruá.

Remake da novela "Pantanal" estreia no horário nobre da Globo (Reprodução/Globo)

Audiência

O segundo capítulo do remake de “Pantanal” deixou a direção da Globo ainda mais aliviada. A novela registrou, na terça-feira (29), 27,7 pontos, já o jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo registrou uma média de 26,4 pontos na Grande São Paulo.

Quem ficou em baixa foi o “BBB 22″. Em noite de paredão, o reality show, que entrou no ar muito tarde, alcançou uma média de 22,0 pontos, na noite que marcou a saída de Lucas Bissoli.

