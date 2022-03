Morre Tom Parker, integrante do grupo The Wanted

Tom Parker, integrante do The Wanted (Foto: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta quarta-feira o cantor Tom Parker, integrante do grupo britânico The Wanted. Ele tinha 33 anos de idade.

Tom sofria com glioblastoma grau 4, um tumor maligno inoperável no cérebro. Ele descobriu a doença somente em outubro de 2020.

O artista deixou dois filhos, Aurelia, de dois anos de idade, e Bodhi, de um. Ele era casado com a atriz Kelsey Parker, desde julho de 2018. Ela foi responsável por comunicar a morte aos fãs de Tom.

“É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hoje cedo com toda a sua família ao seu lado. Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e presença energética. Estamos realmente gratos pela demonstração de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigado a todos que apoiaram em seus cuidados durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou eternamente orgulhosa de você”, escreveu em sua conta oficial no Instagram.

The Wanted

O grupo do qual Tom Parker participava era formado por ele e mais quatro jovens: Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness e Nathan Sykes.

Formado em outubro de 2010, o grupo fez sucesso na década passada com a música “Glad You Came”, lançada em 2011. Eles se apresentaram no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2012, no Z Festival.

Anos depois, a mesma música voltou a estourar mundialmente, quando foi trilha sonora do comercial do McDonald’s para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

The Wanted encerrou sua atividades em 2014, mas anunciou uma turnê de reunião em 2021, com direito a álbum - lançado em novembro do ano passado.

Assista ao clipe de “Glad You Came”: