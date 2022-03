Maíra Cardi condena tapa de Will Smith no Oscar: ‘E quando ele bater nela?’

Maíra Cardi critica atitude de Will Smith no Oscar Instagram (Reprodução)

A coach fitness e influenciadora digital Maíra Cardi criticou a atitude de Will Smith durante premiação do Oscar 2022. O ator deu um tapa no rosto de Chris Rock após o comediante fazer uma piada sobre a aparência de sua mulher, Jada Pinkett-Smith.

“A gente questiona, até aonde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa. Agora está batendo por ela. E quando ele bater nela? Porque se uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele ímpeto incontrolável, no meio de uma premiação ao vivo, cheio de pessoas, e dá um soco porque lhe faltou inteligência emocional, eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual”, disse ela nos stories de sua conta no Instagram.

A ex-BBB e esposa de Arthur Aguiar continuou. “Provavelmente, aquilo ali é ele na vida dela. A atitude dele também não foi legal e tem que ser revista por ele mesmo. A gente não tem que estar aplaudindo porque o cara bateu”, afirmou.

“Não somos bichos, não somos animais. Não é batendo que a gente resolve as coisas. Ele poderia conversar, processar... Mas batendo... Quando uma pessoa perde razão a outra não precisa perder também porque daí vira uma bagunça. Acho que tudo ali estava errado”, opinou a coach.

Entenda o que aconteceu

Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante Oscar 2022 Redes sociais (Reprodução)

Tudo começou quando Chris brincou com os presentes no Dolby Theatre e fez uma piada com Jada Pinkett, que não agradou nem um pouco seu marido, Will.

Jada está atualmente com os cabelos raspados. Ela decidiu adotar o visual no final do ano passado após sofrer durante anos com a perda de cabelos provocada pela alopecia.

Chris disse que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2″, se referindo ao que seria uma sequência do filme “G.I. Jane”. No longa, a protagonista Demi Moore está careca.

Will, que concorreu e levou o prêmio de melhor ator por “King Richard - Criando Campeãs”, não gostou da piada, subiu ao palco e agrediu o comediante. “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”, gritou duas vezes, em seguida, já longe do comediante.

Ao levar o prêmio de melhor ator, Will pediu desculpas à Academia e aos presentes durante seu discurso.

A polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixas. A Academia, por sua vez, disse que não apoia violência.