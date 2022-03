Memes sobre tapa de Will Smith em Chris Rock dominam as redes sociais; confira

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock durante o Oscar 2022 domina as redes sociais nesta segunda-feira (28) em forma de memes. Como já era de se esperar, usuários do Twitter usam o bom humor para comentar a cena que deixou todo mundo de boca aberta durante a premiação de ontem.

Confira a reação da web aqui:

Will Smith deu um tapa no Chris Rock

e eu só consegui pensar nisso pic.twitter.com/fOElq70DRR — 𝐀 𝐥 𝐢 𝐜 𝐞 ៹⁷ 🌸 (@alice_3l) March 28, 2022

The Rock quando Will Smith deu um tapa no Chris é meu novo meme favorito pic.twitter.com/1Xhv6IhSjn — EMPRESÁRIO Allan Jesus 🍥 (@central_futt) March 28, 2022

O Andrew ta tipo



“Tom e Tobey vcs não acreditam o Will Smith meteu o maior tapa na cara do Chris Rock” pic.twitter.com/gev1ECAJ5Q — Scar | 📖: O Rei Perverso | Harry’s House (@scarlett_reed__) March 28, 2022

"ai o Will Smith deveria ter resolvido isso de forma civilizada"



vocês: pic.twitter.com/pr1IwMx5Su — BARBIE FASCISTA (@BarbieDeBem) March 28, 2022

Pessoal na internet: “Meu Deus Will Smith agrediu o Chris durante um Oscar”



Eu para o Will Smith: 💁🏽‍♀️ pic.twitter.com/EnG9aTGw9w — Roriz 🙅🏽‍♀️ (@MarinaPogian) March 28, 2022

" Ain não pode agressão no Oscar "

Eu se estivesse lá :



Will Smith The Rock pic.twitter.com/ojs9EEUL9r — BobSinger (@BobSinger01) March 28, 2022

Will Smith defende a esposa, estapeia Chris Rock, ganha um Oscar e resgata um meme. Que homem maravilhoso ❤️ pic.twitter.com/UJdJPII3Ps — Anluper / Alma Toku 🇯🇵 (@Anluper79) March 28, 2022

WILL SMITH NUNCA ERRA MLK QUE HOMEM SENSACIONAL pic.twitter.com/ZDIV5mir29 — ♡ (@whhyyas) March 28, 2022

O que rolou, afinal?

Tudo começou quando Chris brincou com os presentes no Dolby Theatre e fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, que não agradou nem um pouco seu marido, Will.

Jada está atualmente com os cabelos raspados. Ela decidiu adotar o visual no final do ano passado após sofrer durante anos com a perda de cabelos provocada pela alopecia.

Chris disse que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2″, se referindo ao que seria uma sequência do filme “G.I. Jane”. No longa, a protagonista Demi Moore está careca.

Will, que concorreu e levou o prêmio de melhor ator por “King Richard - Criando Campeãs”, não gostou da piada, subiu ao palco e agrediu o comediante. “Mantenha o nome da minha esposa longe da p*rra da sua boca!”, gritou duas vezes, em seguida, já longe do comediante.

Ao levar o prêmio de melhor ator, Will pediu desculpas à Academia e aos presentes durante seu discurso.

A polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixas. A Academia, por sua vez, disse que não apoia violência.

Conversa com Denzel Washington

Após a agressão no palco da Oscar, o ator Denzel Washington tentou acalmar Will durante o intervalo comercial, o que atestou ainda mais a seriedade da situação que havia acabado de acontecer.

Will chegou a citar a conversa no momento em que recebeu a estatueta. “Denzel [Washington] me disse há alguns minutos. ‘Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar’.”