Gusttavo Lima é ameaçado de morte por mulher armada após show

O cantor Gusttavo Lima passou por um baita susto na última sexta-feira (18). Após realizar um show em Palmas, capital do Tocantins, ele foi ameaçado de morte por uma mulher que estava no local.

Identificada como Karine, a suspeita segurava uma arma enquanto gravava um vídeo de si mesma. “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá. Nós vamos colocar daquele jeito. Vai ser o último show”, dizia ela nas imagens.

Veja:

De acordo com o jornal local Sou de Palmas, tratava-se da traficante conhecida como Banguela. Não se sabe se a arma era de verdade.

Apesar da ameaça, o show seguiu normalmente. A assessoria do cantor disse para o portal Em Off que já tinha conhecimento das ameaças. Ele não comentou o acontecimento, apesar do assunto seguir em alta nas redes sociais.

O show em Palmas já estava agendado há algum tempo, mas, por conta da pandemia, precisou ser adiado várias vezes. Dessa vez, finalmente foi realizado, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”.

O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

