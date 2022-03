Avião de Miley Cyrus é atingido por raio no Paraguai e faz pouso de emergência

Após ser atingido por um raio, o avião em que a cantora Miley Cyrus viajava rumo a Assunção, capital do Paraguai, precisou fazer um pouso de emergência em Ciudad del Este, cidade na fronteira com o Brasil. Não houve feridos.

Por conta do contratempo, a artista cancelou sua ida ao festival Asunciónico, onde era uma das headliners. Ela postou um comunicado em sua conta no Instagram, com um vídeo da tempestade e uma foto do local em que o avião foi atingido.

“Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio. Minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai”, explicou Miley.

O próprio festival precisou ser interrompido por conta das chuvas. Atrações como Jota Quest, Foo Fighters, Doja Cat e Machine Gun Kelly sequer chegaram a subir no palco.

Machine Gun Kelly, que já estava no Paraguai, improvisou um show em frente ao hotel onde estava hospedado, na capital paraguaia. A imprensa local estimou que cerca de mil pessoas acompanharam a apresentação.

Lollapalooza Brasil

Por aqui, Miley Cyrus se apresenta no próximo sábado (26), em São Paulo. Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza volta após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19.

O line-up segue com boa parte artistas anunciados para 2020 (quando foi adiado por tempo indeterminado) e inclui novas atrações, como Doja Cat e Machine Gun Kelly.

Os shows acontecem no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), entre os dias 25, 26 e 27 de março.

Leia também: Anitta vai cantar com Miley Cyrus no Lollapalooza 2022, diz portal