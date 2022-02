‘Carnaval Combo+’: Disney+ e Star+ se unem e disponibilizam catálogo especial

O Disney+ e o Star+ se uniram e lançaram o Carnaval Combo+, um catálogo especial com títulos de ambas as plataformas criado especialmente para o feriado de carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. A ideia é aproveitar os dias, tradicionalmente dedicados à folia e aos blocos de rua, com segurança e mantendo a diversão, já que a aglomeração ainda não está permitida por conta da pandemia do coronavírus.

Os “blocos” do Combo+ já estão disponíveis na página inicial dos dois serviços de streaming, e contam com seleções de sucessos recentes, séries para maratonar, títulos clássicos, animações, produções brasileiras e outros produtos. Confira, abaixo os principais destaques de cada bloco:

Comissão de Frente: Carnaval com Filmes e Séries

1 - Nova série da franquia Star Wars, O Livro de Boba Fett;

2- Musical Amor, Sublime Amor;

3- Série Pam?

4- Sexta e última temporada de This Is Us

Folia Animada

1- A Família Radical

2- Um Espião Animal

3- Spidey e Seus Amigos Espetaculares

4- Luca

5- Raya e o Último Dragão

6- Simpsons

7- Family Guy

8 - Futurama

Bloco da Nostalgia

1- Família Dinossauros

2- Doug

3- Edward Mãos de Tesoura

4- Fantasia

5- Coleção Duro de Matar

6 - Coleção Karate Kid

7 - Coleção De Volta para o Futuro

Unidos do Só Mais Um Episódio

1 - Loki

2- Wandavision

3 - Monstros no Trabalho

4 - What If

5 - The Mandalorian

6 - As Visões da Raven

7 - Once Upon a Time

8 - Modern Family

9- Outlander

10 - Grey’s Anatomy

11 - Criminal Minds

Festival de Fantasias

1- Eternos

2- Os Vingadores

3- Capitã Marvel

4- Doutor Estranho

5- Deadpool

6 - Kick-Ass - Quebrando Tudo.

7 - Harmonia Musical

8 - Blackpink: The Movie

9 - Gracinha

10 - Encanto

11- Moana

12 - Frozen

13- Sou Luna

14- McCartney 3, 2, 1

15- Bohemian Rhapsody

16 - Empire

Desfile da Alegria

1 - Alvin e os Esquilos

2- Dr. Dolittle

3- Sexta-Feira Muito Louca

4 - Uma Babá Quase Perfeita

5 - Mudança de Hábito

6 - Três Solteirões e um Bebê

7 - Eu, a Patroa e as Crianças

8 - Gente Grande 2

9 - Ace Ventura 2

10 - Quem Vai ficar com Mary?

Baile Nacional

1 - Posso Explicar

2 - Nat Geo Lab

3 - Opa Popa Dupa

4 - Brasil Selvagem

5 - Bios Mauricio de Sousa

6 - Acquaria

7 - Família Craft

8 - A Turma do Pererê

9 - Impuros

10 Insânia

11- Fédro