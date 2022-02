8 filmes e séries para entender o acidente nuclear de Chernobyl

Nesta quinta-feira (24) o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , comunicou que as forças russas estão tentando assumir o controle da usina de Chernobyl, palco do maior acidente nuclear da história.

O desastre ocorreu no dia 26 de abril de 1986, quando técnicos tentaram fazer um teste na usina que terminou com a explosão do reator nuclear. Na época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, um governo fechado para o resto do mundo.

O alerta mundial foi dado quando estações de monitoramento na Suécia e na Finlândia captaram níveis anormais de radioatividade no ar.

Diversas produções retrataram os dramas vividos após a explosão do reator nuclear, que expôs bombeiros a uma radiação até 200 vezes maior que o nível letal e evacuou a população de Pripyat.

Uma das mais famosas foi a minissérie “Chernobyl”, estreada na HBO em 2019. Em pouco tempo, ela liderou as avaliações como uma das séries de mais destaque do ano.

Conheça agora as produções que podem ajudar a descobrir mais sobre a história impactante de Chernobyl:

Chernobyl 3828

Documentário ucraniano de 2011 sobre o desastre de Chernobyl. Dirigido por Serhiy Zabolotnyi, é dedicado as 3.828 pessoas que estavam envolvidos na limpeza das áreas mais perigosas do telhado da fábrica para salvar o mundo da contaminação radioativa, pagando com a sua própria saúde e vida.

The Voice of Ljudmila

As comoventes lembranças de Ljudmila Ignatenko, esposa de um dos primeiros bombeiros a chegar na planta nuclear após os acontecimentos de abril de 1986, que marcaram para sempre sua vida. A produção escreve o desastre de Chernobyl em um filme que oferece uma visão diferente das circunstâncias ainda inexplicáveis da catástrofe.

A seguir representacao de Ljudmila na série Chernobyl:

Zero Hour

A explosão em Chernobyl foi dez vezes pior do que em Hiroshima e foi devido a uma combinação de erro humano e tecnologia imperfeita. A série examina os 60 minutos críticos que levaram à explosão na usina em 26 de abril de 1986.

The Babushkas of Chernobyl

Um retrato de um grupo de mulheres que, após o desastre e a evacuação de Chernobyl em 1986, retornaram à zona de exclusão em torno da usina nuclear e residem lá há anos.

Chernobyl: O Filme - Os Segredos do Desastre

Depois de se reunir com um amor perdido, o bombeiro Alexey se aposenta para começar uma nova vida - mas o desastre de Chernobyl de repente o coloca de volta em perigo.

Depois de Chernobyl

Série ucraniana de quatro episódios que mostra a história de amor entre a jovem Lera e o engenheiro nuclear Vitas, que aborda a explosão e as tramas ocorridas 30 anos depois.

Surviving Disaster - Chernobyl

Surviving Disaster é uma série de documentário e drama com episódios sobre desastres no século 20 e pessoas que sobreviveram a eles.