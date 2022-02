Mãe de Whindersson Nunes revela dificuldade em ‘aceitar’ Maria Lina

O casamento de Whindersson Nunes e Maria Lina ainda está sendo debatido, mesmo após a separação do casal em 2021. Agora, Valdenice Nunes, mãe do humorista, resolveu dar o seu ponto de vista sobre o relacionamento deles.

Em uma entrevista ao podcast Ielcast, a matriarca da família Nunes abriu o coração e revelou que não aprovava a família da nora. “Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: ‘Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]”.

Ela contou ainda que o filho reagiu a sinceridade dela e respondeu sem medo: “‘Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não’”. O clima esquentou quanto Valdenice retrucou o humorista: “Quem aceita a mulher, aceita a família todinha”.

A mãe de Whindersson Nunes ainda pontuou que depois deste momento de tensão ela precisou “procurar o seu lugar” para que o herdeiro não ficasse com raiva. Na época, eles moravam na mesma casa.

Vale lembrar que o casamento de Maria Lina e Whindersson Nunes chegou ao fim no ano passado. Segundo a influenciadora digital, os motivos do rompimento ainda não são claros. “Foi muito difícil porque quem quis foi ele. Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo. Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus. A gente viveu um relacionamento, só a gente sabe o que passamos. Não sei o que causou, é uma mistura de muita coisa. Não o julgo, já perdoei, porque amor é isso”.

Pausa de Whindersson Nunes

No final do ano passado, o humorista Whindersson Nunes decidiu que vai pausar sua carreira. Segundo ele, nas redes sociais, este ano marcará sua despedida dos palcos.

O famoso avisou que o seu último projeto chamará “Isso Não É Um Culto” e contou como tomou a decisão de parar. “Ontem foi a reunião para decidir sobre o futuro da minha vida e carreira depois de muito perceber que dessa vida não se leva nada, nem fama, nem glória, muito menos tudo que eu comprar com o que eu ganhar com isso”.

No anúncio, Whindersson disse que gostaria de fazer mais pelas pessoas que seguem a sua carreira. “Eu percebo a quantidade de pessoas que vão atrás de um rumo e não só atrás de um sorriso, e eu queria fazer mais por essas pessoas, mais do que dar risada em troca de dinheiro”.

O humorista ainda ressaltou que a fama o afetou. “Não me incomodo com a fama, porque eu só sou amado pelas pessoas como sou, porque elas me conhecem. Eu amo esse amor. Mas me afetou em outros níveis. E eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar, e entender o que fazer com isso”, desabafou.

