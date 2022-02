Ex-integrantes do Calcinha Preta cantam em homenagem a Paulinha Abelha

Marlus Viana e Berg Rabelo, ex-integrantes do Calcinha Preta, se reuniram com o atual vocalista da banda Daniel Diau para fazer uma homenagem à cantora Paulinha Abelha, em coma.

O trio cantou “Vai Dar Tudo Certo”, de Noemi Nonato, e uma versão com frases de cura da canção “Paulinha”, inspirada em” Without You”, da Mariah Carey, em frente ao hospital Primavera, em Aracaju, onde Paulinha esta internada.

Estado de saúde de Paulinha

Os médicos que cuidam de Paulinha, de 43 anos, falaram ontem com a imprensa sobre o estado de saúde da artista, que está internada desde 11 de fevereiro em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Segundo os médicos, a cantora está no estágio mais grave do coma e a parte neurológica é a que mais preocupa. Paulinha está na escala 3 de Glasgow, que vai até 15. Quanto menor a pontuação, mais grave é o coma.

Durante a entrevista, o médico tentou afastar os boatos sobre morte cerebral. “Coma é uma condição reversível. Em nenhum momento falamos em morte cerebral”, disse o neurologista Marcos Aurélio Alves, que faz parte da equipe médica que atende Paulinha.

O grau 3 significa coma profundo, onde o paciente não abre os olhos, mexe o corpo ou reage a qualquer grau de estímulo externo e, segundo os especialistas, têm poucas chances de reverter o quadro. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda”, disseram os profissionais.

Apesar do quadro e das dezenas de exames feitos, o que mais preocupa os médicos é que não há um diagnóstico preciso do que ocorreu com a vocalista do Calcinha Preta.

Paulinha foi internada com diagnóstico inicial de problema renal que rapidamente evolui para um coma.

No sábado passado (19), chegou-se a cogitar que ela estava com um quadro infeccioso por bactéria, como uma meningite, mas exames complementares afastaram a possibilidade dela estar com “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”.