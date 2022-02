Naiara Azevedo vai ao ‘Encontro’ e comenta formação do paredão do BBB; confira

Naiara comenta sobre paredão do BBB no 'Encontro' TV Globo (Reprodução)

A cantora Naiara Azevedo participou do programa “Encontro”, na TV Globo, na manhã desta segunda-feira (21) e comentou sobre a formação do paredão da semana no BBB 22. A terceira eliminada da casa se mostrou decepcionada com os nomes indicados, uma vez que queria ter viso Laís na berlinda.

“Eu estou com birra daquele Gustavo. Já estava com mutirão para tirar a Laís e ele frustrou meus planos. Às vezes o amor nesse programa não compensa”, disse a cantora a Fátima Bernardes.

Além disso, Naiara disse ter se surpreendido com vários participantes do BBB 22 após ser eliminada. Ela revelou que prefere não assistir às câmeras do quarto lollipop para não se chatear ainda mais.

Apesar de ter construído uma amizade com Lina, Natália e Jessi, a sertaneja afirmou concordar com as críticas feitas a elas por Arthur Aguiar. Ressaltou, porém, que ressaltou que foi o maior vínculo que construiu dentro do reality show. “As meninas estão colocando os pés pelas mãos, mas não julgo. Enfiei muito os pés pelas mãos quando estava lá dentro.”

Paredão da semana

Estão no paredão essa semana Brunna Gonçalves, Paulo André e Gustavo.

Ontem os moradores da casa tiveram que votar em uma nova dinâmica, em que foram divididos em três grupos. Cada um deles tinha que escolher, em consenso, um participante para ir para berlinda.

Arthur Aguiar, como anjo da semana, protegeu Natália, que já esteve em outros três paredões. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para ir ao paredão.

Na formação pela casa, os participantes foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Gustavo já estava na eliminação do Big Brother Brasil 22. Ele foi indicado por Brunna, que atendeu o big fone, na sexta-feira (17).

Assim, o quinto paredão do BBB 22 foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a dançarina Brunna, que foi indicada pelo líder participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados.