Brunna, Paulo André e Gustavo se enfrentam no quinto paredão do ‘BBB 22’

Brunna, Paulo André e Gustavo estão no quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Brunna Gonçalves, Paulo André e Gustavo estão no quinto paredão do “BBB 22″. Neste domingo (20), os brothers e sisters tiveram que votar em uma nova dinâmica, onde eles foram divididos em três grupos e, cada grupo, tinha que escolher, em consenso, um participante para a berlinda do reality show.

O programa começou com Arthur Aguiar, anjo da semana, protegendo Natália, que já esteve em outros três paredões. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para ir direto à berlinda.

Formação do quinto paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Segundo ele, a ideia é movimentar o jogo e tirar a esposa de Ludmilla da sua rede de proteção. “Nessas últimas semanas, a gente acabou trocando votos. Mas vai muito além disso. O meu grupo tem sofrido votos e eu vejo a Brunna em uma rede de proteção. Pela casa, ela nunca iria. É uma forma de proteção e para movimentar o jogo”.

Na formação pela casa, os participantes da 20ª temporada do reality show foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Gustavo está no paredão do "Big Brother Brasil 22" (Reprodução/Globo)

Gustavo já estava na eliminação do “Big Brother Brasil 22′. Ele foi indicado por Brunna Gonçalves, que atendeu o big fone, na sexta-feira (17). Depois que o ex-casa de vidro foi mandado para a berlinda, ele procurou Lucas, o atual líder, para falar sobre o jogo e eles lembraram da saída de Rodrigo. “No paredão do Rodrigo, eu comecei a te falar e parei quando a gente começou esse assunto”. “Era Rodrigo, Nat e Jessi”, relembrou Lucas.

LEIA TAMBÉM:

Brunna Gonçalves é a mais rápida e atende o Big Fone no BBB 22. Assim que segura o fone, a mensagem pede que ela indique um brother diretamente ao Paredão desta semana. Logo após atender o aparelho, a bailarina fica paralisada e pensa antes de anunciar seu veredito. “Eu não sei se posso falar, mas... é pra fazer agora”, diz ela, pensativa.

Desta forma, o quinto paredão do “BBB 22′ foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a dançarina Brunna, que foi indicada pelo líder participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados.

A liderança da semana

O paredão marcou ainda a estreia de Lucas no poder máximo do “Big Brother Brasil 22″. Ele conquistou a liderança do programa da Globo, na noite de quinta-feira (17), em uma prova que exigia certa habilidade e alguma sorte.

Na prova, os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos, e Lucas bateu todos os outros candidatos, garantindo sua semana no quarto do líder.

BBB 22 - Lucas e Eslô chegam ao quarto do líder (Reprodução / Instagram)

Pensando em redefinir as forças do jogo, o participante do grupo pipoca parecia já ter uma ideia de quem colocar na berlinda. “Tá ligado aquela pessoa que não vai? É a que vai”, disse Lucas para o brother recém chegado da casa de vidro.

LEIA TAMBÉM:

Lucas pegou a vaga deixada por Jade Picon, que estava gostando de ser líder do “BBB 22′. Mas, na última semana, a influenciadora digital deu adeus para a sua segunda liderança seguida, que terminou com a saída de Bárbara, sua principal aliada na casa, na terça-feira (15).

O anjo da semana

O ator Arthur Aguiar venceu a Prova do Anjo, deste sábado (19), no “Big Brother Brasil”. A dinâmica foi disputada por todos os participantes da casa, exceto Lucas Bissoli, o atual Líder do reality show. Na prova, que era um jogo de tabuleiro, os confinados do programa da Globo, se deslocavam pelas casas, após jogar um dado. O objetivo era chegar ao fim da rota, garantindo a vitória.

Arthur Aguiar conquista o anjo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur disputou os últimos momentos da competição com Larissa, Brunna Gonçalves, Natália e Linn da Quebrada. Na última jogada, ele e a cantora estavam na liderança - até que o ator finalmente venceu a disputa.

Ele recebeu R$ 12 mil para usar em produtos da C&A, marca patrocinadora da prova. Mas com a vitória, veio também a responsabilidade: o brother precisou indicar dois integrantes do jogo para o Castigo do Monstro. Para esse momento, ele escolheu as sisters Larissa e Laís, que deixaram o castigo antes da votação para o paredão.

LEIA TAMBÉM: