Conheça alguns segredos da novela ‘Pantanal’, da Globo

Remake da novela "Pantanal" estreia no horário nobre da Globo (Reprodução/Globo)

As gravações da novela “Pantanal”, da Globo, estão movimentando inúmeros profissionais, além dos atores e diretores. Ao todo, 150 pessoas participaram das filmagens, cenografia e escolha de locações para o elenco da versão de escrita por Bruno Luperi.

Para que tudo ficasse mais perto da realidade, Bruno e o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza estiveram no Pantanal, em 2020, para conhecer a região e também a fazenda de Almir Sater, que deu vida ao peão Trindade na primeira versão da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1990, e, agora, vai interpretar o chalaneiro Eugênio.

Fazenda de Almir Sater será cenário de novela da Globo (Reprodução/Globo)

O cantor e ator comprou as terras há 30 anos, logo que as gravações, dirigidas por Jayme Monjardim, terminaram. “‘Pantanal’ foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a trabalhar muito e logo comprei essa terra. Insisti 10 anos para que a antiga proprietária me vendesse, antes da novela”, contou o famoso.

Ao receber a equipe da nova versão de “Pantanal”, Almir contou que, ainda hoje, essas seriam as locações ideais para as gravações. “Eu soube que iriam regravar, achei bacana. De repente estou em casa, chega a equipe do folhetim. Eles estavam escolhendo locações e aí vi que era sério. Eu falei: olha, o Jayme andou seis meses antes procurando um local até que ele chegou aqui. Começando daqui vocês já partem de um lugar que foi bom. Eles foram visitar outros lugares, mas sentiram que era aqu”.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Para Alexandre Gomes de Souza, cenógrafo, as fazendas que conheceram reuniam o pacote de cenários que precisavam para representar da melhor maneira as cenas da novela. “Quando viajamos ao Pantanal para a escolha das locações, não sabíamos exatamente o que esperar. Visitamos algumas fazendas e, ao nos depararmos com tudo aquilo, não havia dúvidas de que encontramos o local ideal”.

O local escolhido fica a cerca de quatro horas da cidade mais próxima, Aquidauana. Ao redor, somente fazendas e natureza selvagem. Segundo a Globo, seis fazendas dão suporte diretamente à produção, seja para hospedagem, para gravação ou almoxarifado, e algumas outras dão suporte indireto.

Atriz Alanis Guillen será protagonista do remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

“Foram 12 caminhões para contemplar todo o material de produção, produção de arte, cenografia, figurino, caracterização e tecnologia. Normalmente esses caminhões suportam 12 toneladas”, conta a gerente de produção Luciana Monteiro.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

