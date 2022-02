Conheça o trio de comediantes que vai apresentar o Oscar 2022

Após quatro edições sem anfitriões, o Oscar finalmente retorna com a tradição de apresentadores durante a cerimônia de entrega da premiação.

O Oscar 2022 será apresentado por Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, três atrizes reconhecidas em Hollywood, especialmente no ramo da comédia.

Você conhece as três humoristas? Confira a seguir quem são cada uma delas.

Regina Hall

A atriz é conhecidíssima pelo público brasileiro: ela interpreta ninguém menos que Brenda, personagem da franquia “Todo Mundo em Pânico”.

Outro papel de destaque foi quando interpretou Lisa Carter em “O Ódio que Você Semeia”, drama aclamado pela crítica lançado em 2018. Vale lembrar também de “Viagem das Garotas”, filme com Queen Latifah e Jada Pinkett Smith.

Regina Hall se tornou a primeira atriz afro-americana a receber o prêmio de Melhor Atriz da Associação de Críticos de Nova Iorque (NYFCC, na sigla em inglês), por seu papel em “Support the Girls”.

Regina Hall como Brenda, em "Todo Mundo em Pânico 3" (Foto: Reprodução/Twitter)

Amy Schumer

Ela começou sua carreira no stand-up comedy, mas foi na televisão americana que Amy Schumer se destacou. Ela teve seu própria programa no canal Comedy Central, “Inside Amy Schumer”, pelo qual foi indicada a cinco Emmys e venceu um deles.

Ela é reconhecida por seu papel em “Sexy por Acidente” como Renee Bennett, uma jovem que se sente insegura por conta do seu peso, até o momento em que sofre um acidente e acorda com extrema autoconfiança, acreditando que é consideravelmente atraente.

Vale lembrar também de seus papéis em “Descompensada” e “Viagem das Loucas”.

Amy Schumer como Renee, em "Sexy por Acidente" (Foto: Reprodução/Twitter)

Wanda Sykes

Quem assiste animações legendadas, talvez reconheça a voz de Wanda Sykes: ela faz a voz original da avó do personagem Sid, na franquia “A Era do Gelo”.

Outro filme bem familiar ao público brasileiro é “A Sogra”, em que dá vida a Ruby, assistente e amiga de confiança de Viola Fields, personagem de Jane Fonda. As duas tentam impedir o casamento de Kevin Fields (Michael Vartan) com Charlie Cantilini (Jennifer Lopez). O longa é um clássico da Sessão da Tarde, na TV Globo.

Wanda Sykes como Ruby, em "A Sogra" (Foto: Reprodução/Twitter)

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Aliás: a diretora se tornou a primeira mulher com duas indicações ao Oscar de Melhor Direção. A primeira vez foi em 1994, por “O Piano”.

Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

