Oscar 2022: Kristen Stewart surpreende e Beyoncé garante indicação; veja os memes

O Oscar 2022 anunciou sua lista de filmes nesta terça-feira (8). Algumas indicações - e ausências - surpreenderam o público que acompanha a temporada de premiações (veja lista completa aqui).

Talvez, a maior delas tenha sido na categoria de Melhor Atriz. Lady Gaga, uma das principais apostas, indicada 27 vezes em outras premiações, ficou de fora da corrida pelo Oscar. O filme “Casa Gucci” recebeu apenas uma indicação: Melhor Maquiagem e Cabelo.

Por outro lado, Kristen Stewart, que vinha perdendo fôlego na temporada, garantiu sua primeira indicação ao principal prêmio de atuação da indústria cinematográfica americana. A atriz interpreta a Princesa Diana em “Spencer” e começou como uma das favoritas, após ser ovacionado em Cannes.

Outra indicação muito comemorada foi para a canção “Be Alive”, do filme “King Richard: Criando Campeãs”, interpretada por Beyoncé. Esta é a primeira indicação dela no prêmio. A cantora é uma das favoritas ao prêmio, ao lado de Billie Eilish, por “No Time To Die”, do filme “007: Sem Tempo para Morrer”.

Confira os memes do anúncio dos indicados ao Oscar 2022:

Bom dia para fãs pq KRISTEN STEWART ALÉM DE SER A MAIS PREMIADA DA TEMPORADA AINDA É OSCAR NOMINEE pic.twitter.com/LxnJpHK0OM — mona lisa (@n3w_mo0n) February 8, 2022

Vivi pra ver Kristen Stewart indicada a Oscar de Melhor Atriz! Nós crepusculetes vencemos muito — Josyka 🙆🏾‍♀️ (@JosyRamos) February 8, 2022

mas a verdade é que você nunca esteve sozinha lady gaga, no pódio do oscar você sempre esteve em último lugar! pic.twitter.com/c6tKZlPgKK — frank (@cowboylikefrank) February 8, 2022

Zero esforço pra divulgar álbum VS. um esforço hercúleo pra campanha do Oscar. Mas confesso que queria vê-la no tapete vermelho. E, sim, gosto dela! pic.twitter.com/R3lPPD1yXD — Alexandre Masato (@AlexandreMasato) February 8, 2022

quando a kristen ganhar significa que essas duas vão ter um oscar pic.twitter.com/E8ZbQ9fWuy — isa chaveirinho🏳️‍🌈 (@isalipertin) February 8, 2022

A Kristen Stewart na banheira da casa dela vendo a Gaga não ser indicada ao Oscar #Oscars pic.twitter.com/IVg0q5g9r8 — Larissa Santos (@LariSsantos90) February 8, 2022

ELA NÃO TEM O ESPIRITO DA PATRIZZIA

ELA NÃO TEM AS MOSCAS

ELA NÃO TEM FICS

MAS ELA TEM INDICAÇÃO AO OSCAR#Oscars pic.twitter.com/VQ9DMBuYFD — nostalgia futura (@imtiredblu) February 8, 2022

Não faz sentido a Gaga não ser indicada ao #Oscars pic.twitter.com/reTUSQvb9q — 🧡彡 ᵈᵃᵛⁱᶻⁱ 彡🧡 (@itsdavizi) February 8, 2022

DEIXOU DE FORA UMA ITALIANA QUE COMEÇOU A FALAR COM SOTAQUE ITALIANO NA FRENTE DOS PAIS ITALIANOS PARA INTERPRETAR UMA ITALIANA NA ITÁLIA



OSCAR VOCÊ FOI DESUMANO pic.twitter.com/ZatrpPGcqz — LADY FATHER SON AND HOUSE OF GUCCI (@nynagermanotta) February 8, 2022

O tanto que os fãs da Lady Gaga perseguiram a Kristen e a Beyoncé por esse Oscar e agora deu nisso KKKKKKKKKKKK, eu amo um KARMA pic.twitter.com/YDNVEOwFGu — toe (@doofobic) February 8, 2022

não duvido nada a Beyoncé ir cantar Be Alive no #Oscars usando uma peça da #IvyPark pic.twitter.com/iLvKVZ33cp — kike (@uzumakills) February 8, 2022

Não vo falar um A de mal da academia do oscar PQ A BEYONCÉ PASSOU quem ficou de fora que tente dnv pic.twitter.com/sufyxCqZX0 — cesar (@CesarColet) February 8, 2022

como que vota pra Beyoncé ganhar oscar



vamos fazer mutirão



pic.twitter.com/8CyVES1Vup — dinho 🧜🏽‍♀️ (@megfobic) February 8, 2022

Imagina não fazer campanha pra nada, não divulgar e ainda sim ser indicada ao Oscar, Beyonce você é a fodona demais, ter nome e legado é essencial pic.twitter.com/xUxkUM97yT — Theus (@alvinegw) February 8, 2022

A edição de 2022

A relação de filmes foi apresentada pelos atores Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan nesta terça-feira (8). “Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Aliás: a diretora se tornou a primeira mulher com duas indicações ao Oscar de Melhor Direção. A primeira vez foi em 1994, por “O Piano”.

Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

O prêmio é um dos mais aguardados pela indústria cinematográfica, bem como pelo público aficionado por cinema. A entrega das estatuetas chega acompanhada da expectativa de que retorne ao evento presencial, no tradicional Dolby Theatre.

Desde 2018, a cerimônia era realizada sem um apresentador oficial, mas este ano marca o retorno de um anfitrião. Contudo, ainda não foi divulgado quem será responsável por dar o tom da festa.

