Oscar 2022 anuncia lista de filmes indicados; confira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta terça-feira (8), os indicados ao Oscar 2022. A relação de filmes foi apresentada pelos atores Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan.

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Aliás: a diretora se tornou a primeira mulher com duas indicações ao Oscar de Melhor Direção. A primeira vez foi em 1994, por “O Piano”.

Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

Mas a surpresa da manhã vem mesmo na categoria de Melhor Atriz: Lady Gaga, uma das principais apostas da temporada de premiações e indicada 27 vezes, ficou de fora da corrida pelo Oscar. O filme “Casa Gucci” recebeu apenas uma indicação: Melhor Maquiagem e Cabelo.

O prêmio é um dos mais aguardados pela indústria cinematográfica, bem como pelo público aficionado por cinema. A entrega das estatuetas chega acompanhada da expectativa de que retorne ao evento presencial, no tradicional Dolby Theatre.

Desde 2018, a cerimônia era realizada sem um apresentador oficial, mas este ano marca o retorno de um anfitrião. Contudo, ainda não foi divulgado quem será responsável por dar o tom da festa.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar 2022 será realizada no dia 27 de março. A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno.

Confira a lista de indicados ao Oscar 2022:

Melhor Filme

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Direção

Kenneth Branagh - Belfast

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Ataque dos Cães

Steven Spielberg - Amor, Sublime Amor

Melhor Ator

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Will Smith - King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington - A Tragédia de Macbeth

Melhor Atriz

Jessica Chastain - Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman - A Filha Perdida

Penélope Cruz - Mães Paralelas

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Melhor Ator Coadjuvante

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - No Ritmo do Coração

Jesse Plemons - Ataque dos Cães

J.K. Simmons - Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessie Buckley - A Filha Perdida

Ariana DeBose - Amor, Sublime Amor

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis - King Richard: Criando Campeãs

Melhor Roteiro Adaptado

No Ritmo do Coração

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Melhor Roteiro Original

Belfast

Não Olhe Para Cima

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Melhor Fotografia

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Melhor Trilha Sonora

Não Olhe Para Cima

Duna

Encanto

Madres Paralelas

Ataque dos Cães

Melhor Canção Original

Be Alive, interpretada por Beyoncé - King Richard: Criando Campeãs

Dos Oruguitas, interpretada por Sebastián Yatra - Encanto

Down to Joy, interpretada por Van Morrison - Belfast

No Time to Die, interpretada por Billie Eilish - 007: Sem Tempo para Morrer

Somehow You Do, Reba McEntire - Four Good Days

Melhor Filme Internacional

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

A Mão de Deus (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

The Worst Person in the World (Noruega)

Melhor Animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Maquiagem e Cabelo

Coming 2 America

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Design de Produção

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Melhor Edição

Não Olhe para Cima

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Tick, Tick... Boom!

Melhor Som

Belfast

Duna

007 - Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Animação em Curta-Metragem

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Melhor Curta-Metragem

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Ben Azir

When We Were Bullies

Melhor Documentário

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (... ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada)

Writing with Fire

Melhor Efeitos Visuais

Duna

Free Guy: Assumindo o Controle

007 - Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

