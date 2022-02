Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já tem data para 2022

Fãs de filmes, atenção: a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo divulgou a data para este ano. Em 2022, o principal festival de filmes do país acontece entre os dias 20 de outubro de 2 de novembro.

A Mostra SP traz ao Brasil filmes que estão circulando nos festivais internacionais, como Festival de Cannes, Festival de Veneza e Berlinale.

É neles que são exibidas as principais produções do ano, ganhando reconhecimento da crítica e inaugurando a temporada de premiações - que culmina com o Oscar, no primeiro trimestre do ano seguinte.

No ano passado, a Mostra SP foi responsável por antecipar o lançamento no Brasil de filmes como “A Crônica Francesa” e “Drive My Car” - este último, indicado a Melhor Filme Internacional no Oscar 2022, exibido somente no festival paulistano.

Isso porque a ideia é reunir os principais filmes do cinema contemporâneo, apresentando tendências e narrativas de diversos países. Em 2021, a Mostra exibiu 264 títulos de mais 50 países.

O festival é realizado pela Associação Brasileira Mostra Internacional de Cinema (ABMIC), com o reconhecimento da Federação Internacional da Associação dos Produtores de Filmes.

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi criada em 1977, durante o aniversário de 30 anos do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Foi se expandindo, tomando salas de outras instituições, até chegar ao tamanho e relevância atuais.

Em 2020, por conta da pandemia de covid-19, aconteceu de forma online. Já no ano passado, retomou o formato presencial, com algumas produções entrando para o catálogo online do Mostra Play, serviço de streaming do festival disponível para todo o Brasil.

Ao final da Mostra SP, os filmes exibidos são julgados pelo público e pela crítica, ganhando reconhecimentos e premiações.

Na última edição, os jurados entregaram o prêmio ao longa “Clara Sola”, como melhor filme da competição internacional. A cerimônia foi apresentada por Renata de Almeida e Serginho Groisman.

